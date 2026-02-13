Derriban algunos de los emblemáticos pinos cerca del Coliseo de Roma

Varios pinos, cuyas siluetas majestuosas son emblemáticas del paisaje romano, fueron derribados el viernes cerca del Coliseo, 15 días después de la caída de uno de ellos que dejó tres personas heridas.

Desde el inicio del año, se han caído tres pinos en ese sector que es muy transitado y el 1 de febrero uno de ellos cayó cerca del Foro de Trajano, dejando tres heridos leves.

Doce árboles en total, situados a lo largo de los Foros imperiales, sede de las instituciones políticas y religiosas de la Roma antigua, una zona llena de turistas, serán cortados, anunció el lunes la municipalidad.

Una porción de esta vía está actualmente cerrada, pero el Parque arqueológico del Coliseo sigue accesible hasta la Curia Julia incluida.

Según las autoridades de la ciudad, estos 12 pinos piñoneros, de nombre científico pinus pinea, "fueron considerados de riesgo" tras realizar análisis técnicos.

Otros 24 árboles analizados, de los 54 presentes en la zona, fueron declarados "estables" o se considera deben ser sometidos a "nuevos controles".

Los pinos de la zona presentan una situación particular, "caracterizada por una edad muy avanzada, décadas de intervenciones humanas, plantaciones en espacios restringidos y terraplenes que se han vuelto inestables por acontecimientos climáticos extremos", precisó la municipalidad.

En un primer tiempo las autoridades esperan reabrir el lunes y de manera parcial la vía de los Foros imperiales a los peatones.

Muchos turistas intentan con el GPS de sus celulares buscar otro medio para cruzar el sitio y lamentan la falta de información sobre las desviaciones propuestas.

"Es triste cortar" los pinos, pues son "majestuosos", dijo a la AFP Margarida Dos Santos Fernandes, quien acaba de llegar de Portugal.

Pero "al parecer es por el bien de todos", agregó la turista de 53 años.

Los árboles derribados serán reemplazados por otros de la misma especie, del mismo tamaño y edad, indicó la municipalidad.

Roma experimentó precipitaciones récord en enero, tras una ola de calor el verano último. En general, Italia ha vivido fenómenos meteorológicos extremos en el marco del cambio climático registrado en Europa.