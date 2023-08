Las defensas rusas derribaron drones ucranianos en Moscú y en la región que rodea a la capital a primera hora del miércoles, señalaron el Ministerio de Defensa y el alcalde. No se informó de víctimas.

El alcalde de Moscú Serguéi Sobyanin dijo que un dron cayó sobre un edificio en construcción en Moscow City, un prestigioso complejo comercial que ya ha sufrido dos impactos previos de drones. Varias ventanas de dos edificios cercanos se rompieron y los servicios de emergencia se presentaron al lugar del incidente.

El Ministerio de Defensa dijo que el dron fue bloqueado de forma electrónica.

La dependencia atribuyó el ataque a Ucrania y señaló que los sistemas antiaéreos derribaron otros dos drones en las zonas de Mozhaisk y Khimki, en la región de la capital.

Los aeropuertos de Moscú suspendieron brevemente sus operaciones, según la prensa estatal rusa.

Desde hace algunos meses Ucrania ha intentado llevar el conflicto armado hacia el corazón de Rusia. Ha atacado cada vez con mayor frecuencia activos militares de Moscú ubicados detrás del frente de batalla en el sur y el este de Ucrania, y al mismo tiempo ha lanzado drones hacia la capital rusa.

Aunque los ataques con drones contra territorio ruso se han registrado casi a diario en las últimas semanas, no han causado daños de consideración ni han dejado víctimas. Ucrania no ha reconocido su responsabilidad por los intentos de ataques con aeronaves no tripuladas.

Kiev también intenta mantener la presión sobre el Kremlin mediante una contraofensiva en distintos puntos de los 1.500 kilómetros (900 millas) del frente de batalla, así como con el compromiso de aliados de Occidente para enviar a Ucrania más armamento, incluidos cazas F-16.