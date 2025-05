Derrick Henry buscará seguir teniendo éxito en Baltimore tras recibir su extensión de contrato

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Derrick Henry llegó a Baltimore a los 30 años y tuvo una de las mejores temporadas de su carrera junto a Lamar Jackson.

¿Por qué habría de dejar todo eso atrás?

Henry ahora está listo para quedarse con los Ravens por un rato después de acordar una extensión de dos años y 30 millones de dólares la semana pasada, que incluye 25 millones garantizados. El running back estrelar ya tenía contrato para esta temporada, pero ahora Baltimore lo tiene firmado hasta 2026.

Estaba claro que Henry no quería alterar una situación exitosa después de correr para 1.921 yardas y 16 touchdowns en 2024, mientras producía un récord personal de 5,9 yardas por acarreo.

“Realmente disfruté mucho la temporada pasada”, expresó Henry. “Poder jugar junto a un jugador como Lamar, el mejor jugador de la liga, fue simplemente dinámico y muy divertido. Hay muchos jóvenes en la ofensiva y en este equipo, así que siento que me dan juventud y mucha energía”.

Henry ahora ocupa el puesto 19 en la lista de corredores de todos los tiempos con 11.423 yardas, y otra temporada como la del año pasado lo llevaría directamente al top nueve. Baltimore es ciertamente un lugar donde un corredor puede lograr grandes números y ganar muchos juegos, siempre que Jackson esté sano y jugando bien.

Los Ravens lideraron la NFL en yardas por tierra las últimas dos temporadas y han estado entre los tres primeros cada año desde la llegada de Jackson en 2018. El quarterback que ha sido dos veces MVP de la liga produce él mismo muchas yardas por tierra, pero su presencia también crea espacio para corredores como Henry, quien consiguió 1.167 yardas terrestres —4,2 por acarreo— con Tennessee en 2023 antes de rejuvenecer en Baltimore.

“Estoy muy agradecido con esta organización", manifestó Henry. "Al igual que el año pasado, después de la temporada que tuve, no estaba realmente feliz, y quería demostrarme a mí mismo y simplemente tener una oportunidad, y ellos me la dieron. Estoy muy agradecido por cuánto me valoran, al darme una extensión, y solo quiero mostrarles cuánto significa para mí, cuánto significa esta organización para mí por la forma en que trabajo y lo que hago en el campo”.

El efecto de los Ravens en el éxito por tierra también es evidente a la inversa. Gus Edwards corrió para un récord personal de 810 yardas con 13 touchdowns para Baltimore en 2023. Con los Chargers de Los Ángeles la temporada pasada, tuvo un mínimo en su carrera de 3,6 yardas por acarreo.

Y aunque los Ravens proporcionan un entorno donde los corredores pueden prosperar, claramente no ven a todos en la posición como intercambiables, como lo demuestra lo que están dispuestos a pagarle a Henry.

“Creo que encaja con Baltimore como ciudad y con lo que representa la ciudad", comentó el entrenador de corredores Willie Taggart. "Cuando siempre veías jugar a los Ravens, siempre era dominando y físico, y cuando ves correr a Derrick, es dominante y físico. Piensas en nuestra ciudad. Creo que él simplemente encaja con todo lo relacionado con Baltimore y la organización de los Ravens”.

No tomó mucho tiempo para que Henry disipara las preocupaciones sobre su edad la temporada pasada, y Baltimore está dispuesto a apostar a que puede seguir haciéndolo.

“Si miras el rendimiento que tuvo el año pasado, uno de sus mejores años, y eso es después de nueve años. Eso es impresionante, pero Derrick trabaja duro. Es importante para él”, dijo Taggart. "Quiere ganar un Super Bowl, y sé que va a hacer todo lo posible para ayudar a este equipo a lograrlo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.