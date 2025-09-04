Derrota histórica de Alemania, su camino al Mundial ya es cuesta arriba

Primer partido y ya las alarmas disparadas: Alemania perdió 2-0 en su visita a Eslovaquia, este jueves en Bratislava, y queda ya de entrada en una posición incómoda en su búsqueda de una plaza al Mundial 2026.

Con tantos de David Hancko (minuto 42) y de David Strelec (55), los eslovacos infligieron a Alemania su primera derrota fuera de casa en una fase de clasificación al Mundial y la cuarta de toda la historia tras los reveses en casa contra Portugal en 1985 (1-0), Inglaterra en 2001 (5-1) y Macedonia del Norte en 2021 (2-1).

La derrota de este jueves tiene además más gravedad que la que podría haber tenido en anteriores ocasiones ya que esta vez es en un grupo de apenas cuatro equipos, por lo que el margen de error se reduce considerablemente.

El equipo de Julian Nagelsmann desperdició por lo tanto su comodín en esta primera partida y está ahora forzado a ganar el domingo en Colonia a Irlanda del Norte, que venció 3-1 en Luxemburgo, si quiere poder luchar por el liderato, el único lugar que da billete directo al Mundial.

En caso de no lograr ese primer puesto, Alemania tendría que pasar a finales de marzo por un peligroso playoff, para el que tiene por lo menos plaza garantizada gracias a su cuarto lugar en la última Liga de Naciones.

Cuatro veces campeona mundial (1954, 1974, 1990, 2014), Alemania solo estuvo ausente del torneo supremo del fútbol en dos de las 22 ediciones, la inicial de 1930 y la de 1950, justo después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

- Lagunas defensivas -

En Bratislava, Alemania dejó sobre todo en evidencia sus lagunas defensivas.

El dúo de centrales Jonathan Tah-Antonio Rüdiger dejó demasiados espacios y Eslovaquia tuvo las mejores ocasiones en la primera mitad, por lo que no fue una sorpresa que David Hancko firmara el primer tanto en el 42, concluyendo con éxito un contragolpe que él había iniciado tras robar un balón a Florian Wirtz.

En la segunda mitad, David Strelec recibió el balón en la entrada del área y se fue de Rüdiger para enviar un soberbio tiro con rosca, directo a la escuadra contraria (2-0, 55).

Ofensivamente, Wirtz y Nick Woltemade, recién transferidos a la Premier League por sumas suntuosas pagadas por Liverpool y Newcastle respectivamente, apenas aportaron.

"Es difícil decir en caliente qué nos ha faltado. No estamos cansados. Debemos analizar qué ha ocurrido porque esto no es lo que se espera de nosotros", admitió Tah en declaraciones a la televisión ARD.

