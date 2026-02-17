Derrumbe de edificio de la policía militar rusa en una base cercana a San Petersburgo

Un edificio en una base militar rusa cerca de San Petersburgo (noroeste) se derrumbó el martes, anunciaron las autoridades locales, precisando que las causas del incidente aún no se han establecido y que los equipos de rescate están en el lugar.

"He ordenado a las fuerzas del orden ayudar al ejército a retirar los escombros y rescatar a las víctimas del derrumbe de un edificio de la policía militar situado en la base militar de Sertolovo", una localidad de la región de Leningrado (noroeste), indicó en Telegram el gobernador regional, Alexandre Drozdenko.

"Las causas del incidente están siendo determinadas", añadió.

Sertolovo se encuentra a pocos kilómetros al norte de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia.

Medios locales publicaron imágenes, no verificadas por AFP, que muestran un edificio parcialmente derrumbado y afirmaron que al menos dos personas han fallecido, un balance que por el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Derrumbes accidentales de edificios, en particular relacionados con fugas de gas, se producen con regularidad en Rusia.

Desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en 2022, las fuerzas armadas ucranianas también han atacado en repetidas ocasiones instalaciones militares.