Derrumbe de edificio en Madrid deja 3 trabajadores heridos, 4 desaparecidos

MADRID (AP) — Los servicios de rescate acudieron el martes al centro de Madrid tras el colapso parcial de un edificio en obras, lo que dejó tres trabajadores de la construcción heridos y otros cuatro desaparecidos, dijeron las autoridades.

Los servicios de emergencia están buscando a los trabajadores desaparecidos, según el funcionario del gobierno central, Francisco Martín.

Uno de los lesionados estaba siendo atendido en un hospital por una fractura en la pierna, dijo la portavoz de los servicios de emergencia, Beatriz Martín.

Los bomberos dicen que varios pisos del edificio de cinco plantas se derrumbaron. La policía también llegó al lugar.

En un video publicado en X por los servicios de emergencia, la fachada del edificio estaba cubierta por una enorme lona verde que típicamente usan las cuadrillas de construcción al renovar edificios antiguos.

La fachada estaba intacta, y los escombros no cayeron en la calle.

