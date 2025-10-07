Derrumbe de edificio en Madrid provoca al menos dos muertos y dos desaparecidos (alcalde)

Dos cuerpos fueron hallados el martes por la noche entre los escombros de un edificio del centro de Madrid que se derrumbó a mediodía, anunció el alcalde de la capital española, quien precisó que otras dos personas siguen desaparecidas.

"Se ha localizado y sacado del edificio el cadáver de uno de los cuatro desaparecidos", explicó a la prensa José Luis Martínez-Almeida poco antes de las 22H30 locales, unas diez horas después del colapso, añadiendo que se había localizado otro cuerpo y que se estaba "desescombrando para poder llegar" hasta él.

"Todavía hay dos personas desaparecidas que no han podido ser localizadas dentro del edificio", agregó el alcalde.

