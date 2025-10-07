Derrumbe de edificio en Madrid provoca al menos dos muertos y dos desaparecidos (alcalde)
Dos cuerpos fueron hallados el martes por la noche entre los escombros de un edificio del centro de
Dos cuerpos fueron hallados el martes por la noche entre los escombros de un edificio del centro de Madrid que se derrumbó a mediodía, anunció el alcalde de la capital española, quien precisó que otras dos personas siguen desaparecidas.
"Se ha localizado y sacado del edificio el cadáver de uno de los cuatro desaparecidos", explicó a la prensa José Luis Martínez-Almeida poco antes de las 22H30 locales, unas diez horas después del colapso, añadiendo que se había localizado otro cuerpo y que se estaba "desescombrando para poder llegar" hasta él.
"Todavía hay dos personas desaparecidas que no han podido ser localizadas dentro del edificio", agregó el alcalde.
