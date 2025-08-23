Derrumbe de un puente en China deja al menos 12 trabajadores muertos

BEIJING (AP) — El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China causó la muerte de al menos 12 trabajadores y dejó otros cuatro desaparecidos, según la prensa estatal.

Fotos aéreas de la agencia noticiosa estatal Xinhua mostraban que faltaba una gran sección del arco curvado de color aguamarina del puente. Además, podía verse una sección doblada de la plataforma de la infraestructura colgando hacia abajo sobre el río Amarillo.

Según Xinhua, 16 trabajadores se encontraban en el puente en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, cuando un cable de acero se rompió alrededor de las tres de la madrugada del viernes durante una operación de tensado. Se estaban empleando botes, un helicóptero y robots en la búsqueda de los desaparecidos.

El puente tiene una longitud de 1,6 kilómetros y su plataforma está a 55 metros sobre el río, según el periódico en inglés China Daily.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.