Derrumbe en cantera en Indonesia deja al menos 10 muertos y 6 desaparecidos, según autoridades

BANDUNG, Indonesia (AP) — Una cantera de piedra natural ubicada en la provincia indonesia de Java Occidental se derrumbó sobre varias personas que trabajaban en el recinto el viernes y dejó al menos 10 fallecidos y seis trabajadores desaparecidos, según las autoridades.

Más de dos docenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros tras el derrumbe en el distrito de Cirebon, dijo la jefa de policía local Sumarni. Los rescatistas pudieron sacar a una docena de personas heridas de entre los escombros durante el arduo operativo de búsqueda.

“Las autoridades aún están investigando la causa del colapso, y hemos estado interrogando al propietario y a los trabajadores de la cantera”, dijo Sumarni, quien, como muchos indonesios, usa un solo nombre.

Policía, el personal de emergencia, soldados y voluntarios estaban tratando de localizar a los trabajadores restantes, apoyados por cinco excavadoras, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la inestabilidad del terreno, que podría producir más deslaves, añadió.

Búsqueda se suspendió el viernes al caer la noche y se reanudará temprano el sábado para aquellos que continúan enterrados bajo los escombros junto a tres excavadoras y seis camiones, afirmó el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, en un comunicado.

Hasta el viernes por la tarde, los rescatistas habían recuperado 10 cuerpos, mientras que seis personas fueron hospitalizadas con heridas graves, agregó el vocero.

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, dijo en un video publicado en Instagram que, antes de su elección, había visitado e identificado el riesgo de derrumbe en la cantera, ubicada en la zona minera de Gunung Kuda, en la localidad de Cipanas.

“Vi que la minería de grado C era muy peligrosa, no cumplía con los elementos de seguridad para sus trabajadores", declaró Mulyadi, que añadió que en aquel momento "no tenía capacidad para detenerlo”.

Mulyadi aseveró el viernes que había tomado medidas firmes para cerrar la mina y otras cuatro explotaciones similares en Java Occidental que se consideran peligrosas para el medio ambiente y la vida.

Video mostró a los rescatistas tratando de sacar una bolsa para cadáveres de una zona devastada.

Operaciones mineras ilegales o informales son habituales en Indonesia y proporcionan un medio de vida precario a personas que trabajan en condiciones de alto riesgo de lesiones o muerte.

Deslaves, inundaciones y colapso de túneles son solo algunos de los peligros en este tipo de minería. Gran parte del procesado de la arena, las rocas o el mineral de oro implica el uso de mercurio y cianuro, que son altamente tóxicos, por parte de trabajadores que usan poca o ninguna protección.

El año pasado, un deslave causado por lluvias torrenciales afectó a una operación minera de oro no autorizada en la isla de Sumatra y mató al menos a 15 personas.

___

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia.