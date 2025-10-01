Derrumbe en iglesia en Etiopía deja más de 20 muertos y medio centenar de heridos

Al menos 22 personas murieron y 55 resultaron heridas en el derrumbe de un andamio improvisado en una iglesia de Etiopía durante una ceremonia religiosa, anunció el miércoles en Facebook la radiotelevisión oficial etíope EBC.

"Varios peregrinos murieron o resultaron heridos cuando el andamio de madera, instalado para los trabajos de acabado, se derrumbó a las 07H45 (03H45 GMT), en el momento en que un grupo de fieles visitaba la iglesia" en Arerti, a unos 70 kilómetros al este de la capital, Adís Abeba, precisó la radiotelevisión pública.

Según Atnafu Abate, un responsable local citado por EBC, al menos 22 personas murieron, 55 resultaron heridas y algunas "todavía se encuentran bajo los escombros", mientras que varios heridos fueron trasladados a Adís Abeba.

Fotos publicadas por EBC en Facebook muestran tablones de madera derrumbados en el interior de la iglesia y a numerosas personas intentando socorrer a los heridos.

La localidad de Arerti se encuentra en la región de Amhara, la segunda más poblada de Etiopía, país situado en África oriental que cuenta con unos 130 millones de habitantes.

