Derrumbe en mina de coltán deja varios muertos en el este de RD Congo

Un derrumbe en una mina de coltán controlada por el grupo armado antigubernamental M23 en la ciudad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), causó varios muertos, informaron el viernes un vocero y varios testigos.

Rubaya, que produce entre el 15% y el 30% del coltán mundial, cayó en manos del M23 en abril de 2024. Asolado por los conflictos desde hace 30 años, el este de la RDC posee entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de ese mineral, del que se obtiene el tantalio, esencial para la fabricación de equipos electrónicos modernos.

El yacimiento, donde trabajan mineros artesanales, se encuentra unos 70 kilómetros al oeste de la gran ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte y también bajo control del M23 desde enero de 2025.

Según las primeras informaciones, una parte de la colina de la zona minera, que se extiende a lo largo de varias decenas de kilómetros cuadrados, se desprendió el miércoles por la tarde.

El jueves por la mañana se produjo otro deslizamiento de tierra.

"La colina se derrumbó y mató a personas", declaró a la AFP Eraston Bahati Musanga, gobernador de la provincia oriental de Kivu del Norte nombrado por el M23, presente en el lugar.

"Se han encontrado algunos cadáveres", añadió sin dar cifras, pero mencionando un número posiblemente elevado de muertos.

La AFP no pudo confirmar el viernes por la noche el saldo total con fuentes independientes.

"Llovió, se produjo el deslizamiento y se llevó a la gente. Algunos quedaron sepultados y otros siguen en los socavones", describió Franck Bolingo, un minero artesanal entrevistado en el lugar por la AFP.

El viernes había decenas de mineros artesanales en las laderas del vasto yacimiento, excavando la tierra con simples palas, según imágenes de la AFP.

Vestidos con camisetas sin mangas y botas de goma para los mejor equipados, hombres y mujeres, algunos transportando bolsas pesadas atadas con telas a sus cabezas, continuaban trabajando en los pozos después del derrumbe, a cambio de ingresos generalmente modestos.

Según expertos de la ONU, el M23 estableció en Rubaya "una administración similar a la de un Estado", al crear por ejemplo un "ministerio encargado de la explotación de minerales" que expide "permisos a los mineros y a los operadores económicos".