Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios

Un derrumbe en una mina de oro legal en el noroeste de Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores, que están con vida a 80 metros bajo tierra desde el lunes por la noche, informaron autoridades locales.

Brigadistas llevan a cabo labores de rescate en una mina operada por una empresa canadiense en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, a unas cuatro horas de la ciudad de Medellín.

"Ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos", dijo el martes una vocera de la gobernación local a la AFP.

El rescate es liderado por la brigada de seguridad de la empresa, en colaboración con autoridades del gobierno.

Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Sin embargo, en concesiones mineras operadas por multinacionales son menos frecuentes.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes y hasta julio de 2023 esa cifra era de 65, según datos de la Agencia Nacional de Minería.

