Derrumbes de tierra tras las fuertes lluvias en India causan 15 muertos y varios desaparecidos

17 sep (Reuters) -

Los derrumbes de tierra y las fuertes lluvias en el estado himalayo indio de Uttarakhand causaron el martes al menos 15 muertos y 16 desaparecidos, según informaron el miércoles los medios de comunicación indios. Las imágenes mostraron agua fangosa precipitándose por la ciudad de Sahastradhara, en el distrito de Dehradun, el martes, dejando tiendas, carreteras y casas destruidas, mientras la gente se refugiaba tras los muros.

"Mi tienda fue arrasada por el agua", dijo un residente no identificado a la agencia de noticias ANI, y añadió que era una de las siete tiendas en un mercado. "No hay rastro de".

El martes, las autoridades recuperaron 13 cadáveres en Dehradun y uno en cada uno de los distritos de Pithoragarh y Nainital, según el diario Indian Express.

Uttarakhand es propenso a inundaciones y corrimientos de tierra, que algunos expertos achacan al cambio climático.

En agosto, la crecida de las aguas y un torrente de barro arrasaron la aldea de Dharali, en el estado, y las autoridades afirmaron que más de 60 personas seguían desaparecidas. (Información de Shilpa Jamkhandikar; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)