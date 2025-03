Desactivación de bomba de la IIGM en París causa caos en viajes y cierre de la línea Eurostar

PARÍS (AP) — La desactivación de lo que la policía de París llamó una bomba de la Segunda Guerra Mundial “excesivamente peligrosa” sin detonar causó horas de caos en el transporte el viernes en las redes ferroviarias y viales de la capital francesa, incluyendo la suspensión de los enlaces de trenes de alta velocidad con Londres y Bruselas.

Habiendo movido la bomba a un agujero, los expertos en desactivación lograron desenroscar y luego destruir su espoleta, “como se ve en las películas”, dijo Christophe Pezron, quien dirige el laboratorio de la policía de París que incluye servicios de desactivación de bombas. Dijo que la bomba británica de media tonelada podría haber causado un daño importante si hubiera explotado luego que los trabajadores la desenterraran inadvertidamente con una excavadora.

Pero la operación policial que hizo segura la bomba antes de ser retirada provocó una gran interrupción para cientos de miles de viajeros ferroviarios y automovilistas.

La bomba fue desenterrada cerca de las vías del tren al norte de París, lo que obligó a cerrar la red ferroviaria que sirve a la Gare du Nord, la estación más concurrida de Francia. Una parte de la autopista A1 —una arteria vial importante hacia el norte de París— y secciones del siempre concurrido cinturón de circunvalación de la capital también fueron cerradas mientras los agentes de desactivación de la policía trabajaban.

“Estamos encantados y aliviados de que todo esto haya llegado a su fin”, pudo finalmente declarar el ministro de Transporte Philippe Tabarot el viernes por la tarde, 12 horas después que la policía de desactivación de bombas fuera llamada por primera vez, al tiempo que las carreteras reabrían y los servicios ferroviarios se restablecían progresivamente.

El ministro informó que casi 500 trenes habían sido cancelados, afectando a alrededor de 600,000 personas en la Gare du Nord, que no solo sirve a los suburbios del norte de París y al norte de Francia, sino también a destinos internacionales en el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y Alemania.

“Todo el norte de nuestro país estaba paralizado”, dijo Tabarot.

Eurostar, el operador de trenes de alta velocidad a través del túnel del Canal de la Mancha que une Inglaterra con el continente europeo, dijo que el tráfico normal se reanudará el sábado entre París y Bruselas y París y Londres, después de un día completo de cancelaciones el viernes. Cientos de servicios de trenes de cercanías, regionales y de alta velocidad entre París y sus suburbios y ciudades y pueblos en el norte de Francia también fueron cancelados.

Arruina planes de viaje

Gabrielle Cotton, una turista de Estados Unidos viajaba en tren desde Ámsterdam, Países Bajos, a París, pero no llegó más allá de Bruselas.

“Escuché a la chica a mi lado: sus padres la llamaron y le dijeron que se había encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la estación de tren”, dijo. “Nos dijeron que teníamos que bajarnos en Bruselas”.

El parisino jubilado Michel Garrot también se encontró varado con su esposa en la capital belga .

“No hay solución. Vamos a llamar al hotel y quedarnos un día más. Y cambiar nuestro boleto de tren”, dijo.

En el centro de Eurostar en Londres, la estación St. Pancras International, los pasajeros buscaban alternativas. Los viernes son invariablemente ocupados con miles de viajeros de fin de semana. A los pasajeros con destino a París se les aconsejó intentar tomar trenes a Lille, en el norte de Francia, o volar.

La futura novia Charlotte Liddell tenía una despedida de soltera —la suya propia— a la que asistir en París y quería unirse a sus amigas ya en la capital francesa.

“¡Es la despedida de soltera sin la novia!” dijo. “ Estamos muy molestas, pero está fuera de nuestro control” .

Eurostar añadió que “lamenta sinceramente la interrupción y comprende los inconvenientes que esto puede causar”.

La bomba fue desenterrada durante la noche

Trabajadores que laboraban durante la noche en un proyecto de reemplazo de un puente vieron la bomba oxidada y cubierta de tierra antes del amanecer del viernes, después que fuera encontrada por una máquina excavadora a una profundidad de unos dos metros, entre las vías del tren al norte de la Gare du Nord, detalló el operador ferroviario nacional SNCF.

Los equipos de desactivación de bombas llegaron en una hora y establecieron un perímetro de seguridad de 200 metros, que luego se extendió a 500 metros. Pezron, el director del laboratorio policial, dijo que la bomba podría haber explotado si hubiera sido golpeada accidentalmente con las herramientas de los trabajadores o sacudida demasiado vigorosamente.

Los viajeros de la hora pico de la mañana que llegaban a la Gare du Nord para tomar trenes fueron recibidos por carteles rojos brillantes que advertían de las interrupciones, filas de pasajeros buscando información e intercambios de boletos, y barreras que bloqueaban el acceso a la terminal de Eurostar.

La Gare du Nord habitualmente acoge a 700.000 viajeros por día, lo que la convierte en el centro ferroviario más concurrido tanto de Francia como de Europa, dice la SNCF.

Legados mortales de la Primera y Segunda Guerra Mundial

Las bombas dejadas por las batallas libradas en Francia y sus cielos en ambas guerras mundiales se desentierran regularmente, incluso más de un siglo después, aunque es raro que causen una interrupción tan generalizada en el abarrotado París.

“Es la cuarta que hemos encontrado en esta área desde 2019”, subrayó Pezron.

En la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de las fuerzas aliadas arrasaron pueblos y ciudades en la región de Normandía al noroeste de París, pero no causaron destrucción a la misma escala en la capital francesa. Aun así, fábricas, vías de tren y otros objetivos en y alrededor de París fueron bombardeados repetidamente, matando a más de 3.600 personas e hiriendo a miles más, según los archivos de la ciudad.

El Ministerio del Interior asevera que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se han desactivado 700.000 bombas lanzadas desde el aire y han asegurado casi 50 millones de minas, proyectiles y otros dispositivos explosivos.

___

Las periodistas de The Associated Press Alex Turnbull in París, Sylvie Corbet en Bruselas y Jill Lawless en Londres contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.