Desactivado el Inuncat, que se rebaja a fase de prealerta por lluvia en el noroeste de Catalunya

BARCELONA, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Protecció Civil de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta del plan Inuncat este jueves a las 13.45 horas tras el episodio de lluvias intensas que se ha producido desde la madrugada en Catalunya, pero se mantendrá en fase de prealerta por la previsión de que puedan caer 20 l/m2 en 30 minutos en puntos del noroeste, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tal y como había avanzado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, el episodio se da prácticamente por cerrado tras producir una afectación generalizada en todo el territorio que ha sido "leve".

En total, los Bombers de la Generalitat han atendido hasta las 13.00 horas un total de 377 avisos por el temporal, principalmente por inundaciones de plantas bajas y asistencias técnicas, sin realizar ningún rescate de personas en riesgo.