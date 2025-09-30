Desactivado el Meteocam en Cuenca y Albacete tras finalizar los avisos por lluvias y tormentas

CUENCA/ALBACETE, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 8.00 horas de este martes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en las provincias de Cuenca y Albacete desde las 17.00 horas del pasado domingo día 28.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo tras la finalización de los avisos de nivel naraja y amarillo, que fueron elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por fuertes lluvias y tormentas en estas dos provincias, así como por la ausencia de incidentes ocasionados por dichos fenómenos meteorológicos, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Durante el tiempo de activación del Meteocam se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de 12 incidentes, todos ellos en la provincia de Albacete, sin que en Cuenca se haya contabilizado ningún tipo de aviso relacionado con las lluvias.

Los incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 112 se produjeron, mayoritariamente, entre las 21.00 y las 23.00 horas del domingo 28 y se concentraron en la localidad de Almansa, afectando también a otros municipios como Valdeganga, Montealegre del Castillo o Villavaliente. También se registró algún incidente en Hellín.

La mayor parte de las incidencias que llegaron al 112 estuvieron relacionadas con balsas de agua en la vía pública, calles y carreteras, así como la inundación de algún garaje y el desprendimiento de cables eléctricos. Todos los incidentes fueron solucionados, sin que se produjeran daños personales.