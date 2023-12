Escuela de Posgrado Newman junto a la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo -bajo la dirección académica de la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME)- han celebrado el 'Workshop Internacional 2023: digitalización en la MIPYME'.

El evento académico, llevado a cabo desde Tacna vía streaming, tuvo como objetivo fundamental generar un punto de intercambio de ideas y debate sobre los avances más actuales en la investigación peruana e iberoamericana en el área de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

De la mano de expertos internacionales, durante las dos jornadas se llevaron a cabo presentaciones de investigaciones sobre análisis y características de las mipymes. Asimismo, se recogieron experiencias y visiones compartidas acerca de los desafíos y oportunidades entorno a los emprendimientos actuales, ligados necesariamente a la digitalización y a la transformación digital.

"Este Workshop ha mostrado el esfuerzo y el compromiso con la comunidad científica al poder canalizar las investigaciones y que la información generada sea ofrecida a la mipyme", afirmó Jehovanni Fabricio Velarde Molina, director de Investigación de Escuela de Posgrado Newman y coordinador del evento.

Claves para un buen artículo científico

El encuentro también ofreció talleres orientados al desarrollo científico de publicaciones de alto impacto, relacionados con áreas temáticas estratégicas en las micro, pequeñas y medianas empresas.

En esta línea, José Antonio Clemente Almendros, coordinador de FAEDPYME en Perú, investigador principal del Grupo de Investigación de PYMES en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y presidente del Workshop, hizo una exposición de cómo redactar un artículo científico y sus pautas esenciales. Así destacó la importancia de un buen título y del abstract, o resumen abreviado y objetivo del paper. "Todo un desafío, porque en 250 palabras se 'vende' la investigación y debe convencer para que se lea el documento", señaló.

Paso a paso, Clemente fue desgranando las partes que hacen relevante un trabajo de investigación en la medida que responde a un problema y contribuye a ofrecer soluciones a la luz de otros investigadores.

Igualmente llamó la atención sobre las keywords, "si queremos que nuestro paper sea referenciado una vez publicado", subrayó.

Digitalización en las mipymes peruanas

Clemente aprovechó su intervención y ofreció su punto de vista acerca de los obstáculos y soluciones para las mipymes peruanas, como coautor del informe 'Estrategias para mejorar la competitividad de la MIPYME en Perú-2023', presentado el 27 de noviembre en Ancash. "La mayoría de los problemas del Perú coinciden con los del resto de Latinoamérica y viceversa, pero los expertos peruanos le dan más importancia a la informalidad, un problema mayor en Perú que en la media de Latinoamérica", subrayó.

La reflexión del docente de UNIR estuvo precedida por la de Francisco Somohano Rodríguez, al igual que Clemente, codirector de FAEDPYME, quien destacó la digitalización como una realidad a la que se tienen que incorporar las mipymes, "ya que actúa -enfatizó- como palanca en el crecimiento, la supervivencia y en el día a día de nuestras empresas".

Sobre esa necesidad de la transformación digital óptima de las mipymes peruanas versó la ponencia de Elena Ríos Ortiz, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Ancash. "Vivimos en un contexto de cambio constante donde es necesario la cultura organizacional, porque hoy tecnología, procesos y personas que no están familiarizados. Y en cada área de una empresa debe estar presente la digitalización, vital para su supervivencia".

Con este objetivo, la dirigente apeló a la ayuda de la academia, para obtener la data específica que ayude a armar estrategia, y en la que desde FAEDPYME se está trabajando.

Presentaciones de investigaciones internacionales

Durante el Workshop se dieron a conocer los mejores trabajos presentados a un concurso de investigación establecido por la organización, bajo criterios de relevancia, aportaciones novedosas al estado del arte y con impacto en el ámbito de Perú e Iberoamérica. Además, los contenidos tuvieron temáticas específicas en materia de digitalización, acorde con el país para el que se han desarrollado.

Investigadores de las universidades de Murcia y Málaga, de España, hicieron una presentación sobre el rol mediador de la digitalización y el impacto del comercio electrónico en el desempeño y rendimiento empresarial de las pymes en México.

De este país, Yaritza Pérez Pacheco, docente de UNIR México, expuso cómo la digitalización afecta los derechos humanos dentro de las mipymes en América Latina. Las principales aportaciones de la investigación a modo de recomendaciones fueron: estrategias de digitalización que superen las barreras tecnológicas; un marco legal y ético que considere las necesidades y capacidades de las MIPYMES de la región; y un enfoque de digitalización centrado en el ser humano y alineado con los principios de responsabilidad social empresarial.

Procedentes de la experiencia colombiana se ofrecieron variados trabajos, nuevamente con la digitalización como eje. Así se abordaron los desafíos tecnológicos, financieros y de infraestructuras en el departamento cafetero de Quindío y en zonas rurales de Colombia.

Pandemia y tecnología

Los organizadores del evento calificaron de oportuna la presentación 'Análisis de la planificación estratégica y gestión administrativa de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de México y Bucaramanga-Colombia ante la pandemia del Covid-19'. En un contexto del más del 40% de inflación en Colombia, se aplicaron fórmulas entre las empresas, como trasladar el coste del endeudamiento a los proveedores o buscar financiamiento con los mismos accionistas.

"Con estas estrategias que sirvieron a algunas empresas para salir adelante, animamos a que las apliquen aquellas que aún permanecen en la crisis", proclamó Óscar Rueda Serrano, docente de la Universidad de Santander y coautor del trabajo.

Otras ponencias tuvieron un cariz práctico, como la expuesta por Alejandro Díaz Peláez, docente de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja y miembro del Grupo de Investigación de Escuela de Posgrado Newman. A través de sus explicaciones, los conectados en ese momento tuvieron la oportunidad de aprender a hacer un bibliométrico de Scopus -la famosa base de datos bibliográfica- y a analizar sus resultados, relacionando una investigación particular con las variables de otros investigadores referente al mismo objeto de estudio.

Otro análisis bibliométrico, esta vez basado en el blockchain, ocupó la exposición del experto en la materia, Samer Ajour El Zein, quien repasó las aplicaciones de esta tecnología y su forma de actuar por búsqueda de palabras clave en cinco bases de datos diferentes.

Experiencias peruanas

La experiencia peruana también estuvo muy presente en las sesiones virtuales. Luis Espinoza Villalobos, investigador y docente asociado a Escuela de Posgrado Newman, incidió con su investigación en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el ámbito urbano y rural de los países en desarrollo, más específicamente en el caso del Perú.

Por último, la explicación del paper 'Digital Transformation in SMEs: Understanding its determinants and Size Heterogeneity' abordó factores determinantes y la heterogeneidad de tamaños en las mipymes. Iván Pastor Sanz, autor junto con José Antonio Clemente Almendros y Dorina Nicoara Popescu, destacó la metodología y resultados de la investigación para alcanzar objetivos: "La expansión y escalamiento son claves para facilitar la adopción de estrategias transformadoras como la digitalización y mejorar la resiliencia", concluyó.