KAMPALA, 18 dic (Reuters) - Un tribunal ugandés examina el lunes la impugnación de una de las leyes contra la comunidad LGBTQ+ más duras del mundo, pero hay algo más en juego que la simple constitucionalidad de la ley.

Los activistas LGBTQ+ afirman que la Ley contra la Homosexualidad (AHA, por sus siglas en inglés) ha dado a los ugandeses una licencia implícita para abusar y discriminar a la diversidad sexual.

Mientras que al menos siete personas han sido acusadas en virtud de la AHA desde su promulgación en mayo, dos de ellas por presuntos delitos castigados con la pena de muerte, cientos han sufrido torturas, abusos sexuales, intimidaciones y desalojos a manos de particulares, según un informe publicado en septiembre por grupos de defensa de los derechos.

Ofwono Opondo, portavoz del Gobierno al que se pidió que comentara la situación, respondió en un mensaje de texto: "No voy a perder el tiempo dando crédito a falsedades. Dejemos que sigan con su propaganda. No alterará negativamente el historial de Uganda sobre el terreno".

El Gobierno ha afirmado anteriormente que la AHA pretende criminalizar las actividades homosexuales y su promoción, no penalizar a los ugandeses LGBTQ+.

Activistas de los derechos LGBTQ+, particulares y un legislador pretenden anular la ley por motivos constitucionales.

Tres miembros de la comunidad LGBTQ+ de Uganda compartieron las siguientes historias sobre sus experiencias desde que se promulgó la ley. Reuters se ha referido a ellos por sus nombres de pila o apodos por razones de seguridad.

Sin trabajo y sin hogar

Días después de la promulgación de la ley en mayo, Sandra, que es lesbiana, fue convocada al despacho de su jefe en el supermercado donde trabajaba.

"Mi jefe (...) me dijo: no puedo permitir que sigas trabajando para mí por lo que está pasando", recuerda Sandra, de 23 años. Le dijo que si los clientes se enteraban de que estaba "contratando a alguien como tú", arruinaría la reputación de la empresa, afirmó.

Sandra, que dijo que sus padres le ordenaron abandonar su casa cuando se enteraron de su orientación sexual en 2019, no pudo pagar el alquiler y fue desalojada de su casa. Encontró un lugar para dormir en un refugio para ugandeses LGBTQ+ sin hogar.

Ahora trabaja en el servicio de emergencias en una organización benéfica diferente que ayuda a las personas LGBTQ+. Cuando no está trabajando, no sale de casa y evita las redes sociales para no llamar la atención.

Ningún lugar al que acudir

Cuando su familia se enteró de que era gay en 2019, Pingu, que ahora tiene 22 años, dijo que su madre lo repudió y dejó de pagarle la matrícula escolar. Sus parientes amenazaron con quemarle los genitales con agua hervida, contó a Reuters.

Sin embargo, cuando los parlamentarios empezaron a considerar la AHA en marzo, alimentando un aumento de los abusos homófobos, la vida de Pingu estuvo a punto de dar un giro a peor.

En mayo, Pingu dijo haber sido drogado, violado y robado por un hombre con el que había quedado en un restaurante para una cita. Al recobrar el conocimiento, se encontró semidesnudo al borde de la carretera, en una zona boscosa. Un buen samaritano le ayudó a volver a casa.

Pingu dijo que la agresión le dejó moratones alrededor de los genitales y le costaba caminar, pero no buscó ayuda médica, ni acudió a la policía, por miedo a ir a la cárcel.

"Con toda la homofobia que había, (...) sentía que ellos (los trabajadores sanitarios) me harían muchas preguntas, que me denunciarían a la policía", dijo. "No podía obtener justicia por lo que me había ocurrido".

'asfixiada por el mundo'

Cuando se aprobó la ley, Laura dijo que sus hermanos y tías le decían que la gente como ella merecía la pena de muerte.

Eso llevó a la joven de 22 años al límite y pensó en la manera de suicidarse. Comenzó a tomar sobredosis de antidepresivos y no quería despertarse. También pensó en ahorcarse o ahogarse en un pozo del pueblo.

Laura dijo que la ingresaron en un hospital, donde la estabilizaron y le dieron el alta.

"Lo que (la ley) hace a la gente como yo, te hace sentir como si estuvieras asfixiada por el mundo hasta el punto de que no tienes aire que respirar", dijo.

"Te hace sentir que vas a estar en este mundo de gente que te odia, así que por qué no te vas de este mundo y se lo dejas a los que te odian". (Editado por Aaron Ross y William Maclean; editado en español por Tomás Cobos)