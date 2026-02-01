Desalojos masivos en Nigeria dejan a miles de personas sin hogar

LAGOS, Nigeria (AP) — Victor Ahansu apenas despertaba junto a su esposa y sus gemelos de cinco meses de edad cuando el estridente sonido de las excavadoras los sacó de la cama. No recibieron advertencia, afirmó la familia, antes de que se vieran obligados a huir de los desalojos masivos en la histórica comunidad de Makoko en Lagos. Su casa fue demolida el 11 de enero, junto con miles más.

Ahora los gemelos y sus padres viven en una canoa de madera, donde se resguardan de la lluvia con un saco de plástico tejido. El golpeteo de los martillos inunda el aire mientras otros residentes de la ciudad más grande de Nigeria rescatan lo que pueden de sus hogares.

“Ni siquiera he podido ir a trabajar para ganar dinero, porque no quiero dejar a mi esposa e hijos”, dijo Ahansu, un pescador, a The Associated Press.

Decenas de miles de personas han vivido durante décadas en casas construidas en pilotes sobre la laguna en Makoko, una de las comunidades costeras más antiguas y grandes de África.

Para muchos nigerianos, Makoko ha sido distintiva desde hace mucho tiempo. Para las organizaciones sin fines de lucro, ha sido un lugar para poner a prueba ideas como escuelas flotantes. Pero, para algunos desarrolladores y las autoridades, es una valiosa propiedad frente al mar en manos de algunas de las personas más pobres de la megaciudad.

Más de 3.000 hogares han sido derribados y han sido 10.000 personas desplazadas en la más reciente oleada de demoliciones que comenzó a finales de diciembre, según una coalición de grupos locales de defensa. Los residentes de Makoko han vivido aquí legalmente, pero la Ley de Tierras de Nigeria permite al gobierno tomar cualquier tierra que considere adecuada para fines públicos.

Existe un largo historial de este tipo de desalojos a gran escala en una ciudad en rápido desarrollo con unos 20 millones de habitantes. Los grupos de defensa calculan que cientos de miles de personas han perdido sus hogares desde 2023, cuando el actual gobierno estatal asumió el cargo.

Cientos de personas se manifestaron el miércoles en contra de los desalojos masivos en todo Lagos. La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Presión demográfica

A medida que la población de Lagos aumenta, las personas en comunidades de bajos ingresos como Makoko se han visto atrapadas en la línea de fuego de los esfuerzos del gobierno por desarrollar la metrópolis.

Los residentes dijeron a la AP que el gobierno estatal de Lagos pidió en este caso que los residentes se alejaran 100 metros más de una línea eléctrica, pero luego las demoliciones simplemente continuaron.

Funcionarios del Ministerio de Planificación Física y Desarrollo Urbano del estado se negaron a responder preguntas sobre las demoliciones en Makoko, mientras los residentes aseguran que no recibieron aviso antes del inicio de las demoliciones el 23 de diciembre.

Sin embargo, las autoridades hicieron referencia a los recientes comentarios del gobernador de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, quien defendió los desalojos y citó riesgos de seguridad, señalando que las comunidades se habían extendido cerca de infraestructura crítica.

Los residentes afirman que el espacio del área de Makoko fue asignado a una empresa privada de construcción, una de muchas en una ciudad donde los terrenos frente al mar suelen destinarse a propiedades de lujo. La AP no pudo verificar esa acusación.

“Creo que cuando (el gobierno) busca terrenos con ubicación central, y tomando en cuenta que otros lugares están ocupados, existe la idea de que simplemente puedes venir y despejar comunidades porque son menos privilegiadas y puedes presentar alguna justificación”, dijo Megan Chapman, codirectora de Justice and Empowerment Initiatives, un grupo de defensa para comunidades desplazadas en Lagos.

Altos alquileres

Makoko, establecida en el siglo XIX, ha sobrevivido a otros intentos de demolición, generalmente gracias a la indignación pública. La vida serpentea a través de estrechas calles y vías fluviales que le han valido el sobrenombre de la “Venecia de África”. Hay pocos servicios públicos como electricidad o gestión de residuos.

Los desplazados dicen que tienen pocas opciones. Lagos tiene algunos de los alquileres más altos de África. Una habitación en una casa de vecindad en donde docenas de personas comparten los baños puede costar 700 mil nairas al año (alrededor de 500 dólares) en una ciudad donde el salario mínimo es de 77,000 nairas (55 dólares).

Basirat Kpetosi estaba sentada sobre las ruinas de su hogar en Makoko mientras freía masa para vender. Estaba resignada.

Kpetosi dijo que se despertó con el sonido de las excavadoras el 9 de enero, cuando su casa fue demolida. Ahora ella y sus cinco hijos se quedaron sin refugio.

Kpetosi, proveniente de una familia de pescadores, dijo que construyó su casa hace un año con bambú y láminas de aluminio.

Aseguró que no recibieron compensación alguna, y el gobierno no tiene planes para su reasentamiento, a pesar de que así lo requiere la ley. The Associated Press tuvo acceso a un fallo del Tribunal Superior de Lagos de 2017 que establece que el desalojo masivo sin reasentamiento es una violación al “derecho fundamental a la protección contra el trato cruel y degradante”.

"Dormimos al aire libre”, dijo Kpetosi. “Cuando llovió, nos llovió encima a mis hijos y a mí".

