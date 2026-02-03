DeSantis y comisionado de MLB apoyan nuevo estadio de los Rays en Tampa

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se unió el martes al comisionado Rob Manfred para apoyar la propuesta de un nuevo estadio para los Rays de Tampa Bay, un proyecto que podría determinar si la franquicia permanece en la región a largo plazo.

Los Rays tienen un contrato de arrendamiento en el Tropicana Field en St. Petersburg al menos hasta la temporada 2028, pero el Trop sufrió daños significativos por un huracán en 2024 y un acuerdo de reurbanización de 1.300 millones de dólates fracasó el año pasado, planteando nuevas preguntas sobre el futuro del equipo, que está bajo nueva propiedad.

El nuevo estadio propuesto se construiría en Tampa, a la sombra de las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York, y al otro lado de la calle del Raymond James Stadium, hogar de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.

Aunque tanto el gobernador como el comisionado de las Grandes Ligas dijeron que creen que el béisbol pertenece a Tampa Bay, se ofrecieron pocos detalles durante una conferencia de prensa en Tampa, incluyendo cuánto costaría la propuesta o cuándo se completaría.

“En los próximos días, verán las primeras representaciones de nuestro nuevo desarrollo y estadio, el nuevo hogar permanente de los Tampa Bay Rays que servirá como catalizador para esta nueva comunidad”, manifestó Ken Babby, director ejecutivo de los Rays.

Manfred señaló que la clave del éxito económico para la mayoría de las franquicias deportivas es una fuerte asociación entre el equipo, la comunidad y el gobierno local.

"Hoy es un día importante, un hito en un camino que creo llevará a los Rays a ser parte de esta comunidad durante décadas", expresó Manfred.

El mes pasado, los Rays firmaron un memorando de acuerdo no vinculante con el Hillsborough College de Tampa para construir una instalación de uso múltiple en un sitio de 113 acres a lo largo del Boulevard Dale Mabry. El proyecto ha sido comparado con Truist Park, donde juegan los Bravos de Atlanta. El desarrollo incluiría un hotel, áreas residenciales y comerciales junto con múltiples restaurantes y bares.

¿Qué pasa si no pueden lograrlo?

Los Rays están contra el reloj. Su contrato de arrendamiento en el Trop podría extenderse más allá de 2028 hasta que se complete un estadio. Pero no se han abordado detalles específicos.

A lo largo de los años, ha habido conversaciones sobre reubicar al equipo en Orlando o en otro lugar.

El martes, Manfred reiteró que no ve la nueva propuesta como un último esfuerzo para mantener a los Rays en Tampa Bay.

"Creo que estamos en un punto en la historia del club en el que algo necesita hacerse, pero sería reacio a caracterizarlo como si fuera esto o nunca más", manifestó Manfred.

