Desaparecen archivos Epstein en el que Trump es acusado de abusos sobre una menor

Así lo sostiene una investigación realizada por NPR, según la cual también habrían sido eliminados otros documentos en los que se menciona al presidente estadounidense.

Se trata, en particular, de más de 50 páginas de entrevistas del FBI y notas extraídas de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abusos sexuales hace décadas, cuando era menor de edad.

Otros archivos desaparecidos del sitio del departamento de Justicia se refieren a otra mujer, testigo clave de la acusación en el juicio penal contra la cómplice del financista pedófilo, Ghislaine Maxwell, quien está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual (ANSA).