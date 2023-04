Desaparecen turistas que viajaban por una carretera del noreste de México

Autoridades mexicanas buscan a un número no determinado de turistas desaparecidos mientras viajaban en dos camionetas por una carretera del estado de San Luis Potosí (noreste), informó este jueves el gobierno local.

"El número de personas no lo tenemos definido porque la información no ha surgido (...) no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de estas camionetas", dijo Miguel Ángel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí en una rueda de prensa.

La empresa de transporte alegó que no contaba con esta información pues las dos camionetas donde viajaban los turistas habían sido contratadas por un tercero, por lo que no tienen detalle de sus ocupantes, explicó el funcionario estatal.

Medios locales, e incluso algunas autoridades, informaron inicialmente que el número de desaparecidos sumaba 23 personas, contando a los dos choferes.

El rastro de los viajeros, que salieron del municipio de San Felipe (en el vecino estado de Guanajuato) con destino a la ciudad de Saltillo (estado de Coahuila, norte), se perdió la madrugada del martes en la localidad de Matehuala, en territorio potosino.

En los operativos de búsqueda se localizó una de las camionetas abandonada, aunque sin rastro del chófer ni de los pasajeros, comentó Gallegos.

El funcionario informó también que, según autoridades de Guanajuato, uno de los choferes se habría comunicado con la empresa de transporte diciendo que presuntos captores estaban solicitando un rescate por los desaparecidos.

Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades potosinas, afirmó Gallegos.

En tanto, el gobierno de Guanajuato informó la noche del martes, por redes sociales, que envió dos helicópteros "con visión infrarroja e instrumental para vuelo nocturno" para apoyar al de San Luis Potosí, que también están empleando dos aeronaves en el operativo de búsqueda.

La desaparición de los viajeros ocurrió en la carretera federal 57, una ruta principal para quienes viajan desde estados el centro de México hacia entidades norteñas como Coahuila, detallaron las autoridades.

Gallegos aclaró que la desaparición de los turistas de Guanajuato no tiene que ver con el caso de otra camioneta que también se reportó como desaparecida la misma madrugada del martes, proveniente del central Estado de México y donde viajaban 16 personas, incluido el conductor.

Este grupo, que también iba hacia Saltillo, fue localizado recién horas después y denunció ante las autoridades que fue asaltado sobre la misma carretera 57, igualmente en el área de Matehuala.

"Estas 16 personas se encuentran sanas y salvas en sus hogares", aseguró Gallegos.

AFP