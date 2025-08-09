Desaparecido banquero chino fue liberado tras investigación, según fuente cercana

El banquero Bao Fan, figura destacada del sector tecnológico chino, fue liberado por las autoridades del país asiático tras desaparecer de la vida pública hace más de dos años mientras "colaboraba" con una investigación, informó el sábado a la AFP uno de sus antiguos colegas.

El multimillonario ha sido clave en el surgimiento de algunos de los gigantes tecnológicos más importantes de China, supervisando salidas a bolsa de gran éxito y la histórica fusión en 2015 entre el gigante del transporte privado Didi y su principal competidor en ese momento, Kuaidi Dache.

Desapareció en febrero de 2023, cuando las autoridades lanzaron una operación para investigar a varios financieros chinos de renombre.

En febrero del año pasado, su banco de inversión, China Renaissance, anunció que había dimitido como director.

Su antiguo compañero de trabajo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que sigue en contacto con el banco de inversión de Bao y que podía confirmar que fue liberado, informó el viernes el medio financiero Caixin.

Bao era conocido por sus estrechos vínculos con los principales directivos tecnológicos del país y era considerado una celebridad en los círculos de capital riesgo.

Su desaparición y el posterior anuncio de China Renaissance de que estaba "cooperando en una investigación llevada a cabo por ciertas autoridades", causó conmoción en todo el sector de los servicios financieros.