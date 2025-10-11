LA NACION

Desarme está "fuera de discusión", afirma un dirigente de Hamás

El desarme de Hamás, previsto en el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump

El desarme de Hamás, previsto en el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, está "fuera de discusión", aseveró este sábado un dirigente del movimiento islamista palestino a AFP.

"La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable", afirmó el alto cargo bajo condición de anonimato.

Trump indicó que el desarme de Hamás se abordaría en la segunda fase del plan de paz.

El plan, de 20 puntos, promete amnistía a los miembros de Hamás que entreguen sus armas y prevé que se les permita abandonar Gaza.

El dirigente de Hamás hizo esta declaración cuando se mantiene la tregua en Gaza y las autoridades israelíes siguen a la espera de la liberación de los rehenes capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes son considerados puntos clave de fricción en el plan de Trump, a pesar del creciente optimismo sobre el fin de dos años de una guerra devastadora.

