Desarrolladores de apps piden a la UE que actúe contra las prácticas de tarifas de Apple

Por Leo Marchandon

16 dic (Reuters) -

Una coalición de 20 desarrolladores de aplicaciones y grupos de consumidores pidieron el martes a los reguladores europeos que hagan cumplir las leyes de la UE contra Apple, alegando que la estructura de tarifas de la empresa perjudica injustamente a los desarrolladores europeos en comparación con sus competidores estadounidenses tras una reciente decisión judicial en Estados Unidos. La Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, implementada en 2023, obliga a las grandes plataformas tecnológicas denominadas, como Apple, a facilitar las transacciones dentro de las aplicaciones fuera de su ecosistema sin coste alguno. El recurso de la coalición refleja la preocupación por la disparidad existente tras la sentencia de un tribunal estadounidense que restringe la capacidad de Apple para imponer comisiones a las transacciones externas. Este año, la Comisión Europea multó a Apple con 500 millones de euros (US$588 millones) por incumplir la DMA al impedir a los desarrolladores guiar a los usuarios hacia métodos de pago alternativos.

En respuesta a la sentencia de la UE, Apple revisó sus condiciones para imponer que oscilan entre el 13% para las pequeñas empresas y hasta el 20% para las compras en la App Store, junto con sanciones del 5% al 15% en las transacciones externas. La Coalition for Apps Fairness (CAF), que representa a firmas como Deezer y Proton, argumenta que estas tasas revisadas siguen violando las estipulaciones de la DMA y afirma que los desarrolladores estadounidenses se benefician de condiciones más favorables tras la decisión judicial.

"Esta situación es insostenible y perjudicial para la economía de las aplicaciones", afirma la CAF en un comunicado, en el que acusa a Apple de socavar la transparencia y ahogar la innovación.

Gene Burrus, consejero de Política Global de la CAF, dijo que los desarrolladores de la UE tienen que asumir repercusiones para los clientes. "Es malo para las empresas europeas y para los consumidores europeos", afirmó.

Según la CAF, los desarrolladores europeos siguen estando en desventaja seis meses después de que la Comisión declarara ilegales las políticas de Apple en virtud de la DMA.

Aunque Apple ha anunciado nuevos cambios de política que entrarán en vigor en enero, aún no ha especificado en qué consistirán estas revisiones, lo que ha alimentado el descontento de los desarrolladores por la falta de claridad.

"Queremos que la Comisión de la UE le diga a Apple que la ley es la ley y que gratuidad significa gratuidad", dijo Burrus, que añadió que las autoridades europeas deberían considerar la posibilidad de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si fuera necesario.

(1 dólar = 0,8499 euros) (Información de Leo Marchandon en Gdansk; edición de Matt Scuffham; edición en español de Paula Villalba)