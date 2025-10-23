Desarrollo “rápido” y seguridad nacional, metas de China para 2026-2030

El Partido Comunista de China (PCCh) fijó el jueves el "rápido" desarrollo económico y reforzar la seguridad nacional como dos de los objetivos del próximo plan quinquenal (2026-2030), que definirá la dirección política del país, informaron medios estatales.

Estos objetivos se formularon al término de cuatro días de trabajo a puerta cerrada en el pleno del Partido, convocado en un contexto de tensiones comerciales y estratégicas.

El informe reconoce que el período se caracteriza por una "creciente incertidumbre y factores impredecibles".

El PCCh se propone escribir "un nuevo capítulo sobre el doble milagro del rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo".

También enfatiza la necesidad de "impulsar fuertemente el consumo e incrementar la inversión eficiente".

El bajo consumo interno es uno de los motivos de la desaceleración del crecimiento de China, cuya economía progresó un 4,8% en el tercer trimestre, por debajo del 5% fijado como meta.

Los expertos destacan regularmente la necesidad de impulsar la demanda interna para reducir la dependencia de las exportaciones, especialmente con la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

Los analistas seguían de cerca esta reunión del Comité Central del PCCh, compuesto por unos 200 miembros y 170 subalternos, en búsqueda de señales sobre las políticas futuras del gigante asiático.

Según el acta del pleno, este órgano dirigente llamó al desarrollo de alta calidad, reforzar la independencia científica y tecnológica, mejorar la calidad de vida de la población y consolidar la seguridad nacional.

