Desarticulada en Melilla una trama de empadronamientos falsos para favorecer la inmigración irregular con 30 implicados

MELILLA, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Melilla una red dedicada a la formalización de empadronamientos ficticios con el objetivo de favorecer la inmigración irregular y facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) en España, en una operación en la que están presuntamente implicadas 30 personas.

Según ha informado este martes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la investigación, desarrollada durante los últimos meses por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif), se inició tras detectar un incremento de inscripciones fraudulentas en el Padrón Municipal. Estas inscripciones servían para tramitar autorizaciones de residencia a favor de ciudadanos extranjeros que carecían de los requisitos legales.

Las pesquisas incluyeron un análisis documental, inspecciones presenciales en los domicilios investigados, entrevistas con testigos y consultas a bases de datos corporativas para rastrear los movimientos fronterizos de los implicados. El 'modus operandi' detectado consistía en la formalización de contratos ficticios de arrendamiento con el fin de simular una residencia efectiva en la ciudad.

Según el portavoz policial, en la trama han participado diversos actores: el beneficiario extranjero, que aparecía como arrendatario; el propietario del inmueble, que aceptaba suscribir el contrato falso; y, en ocasiones, intermediarios que facilitaban la operación.

Como resultado, ha añadido la citada fuente, se han abierto diligencias por presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que han sido remitidas a los distintos Juzgados de Instrucción de Melilla.

El portavoz de la Jefatura ha explicado que la Ucrif, unidad especializada de la Policía Nacional, tiene como misión investigar delitos relacionados con el tráfico de personas, la inmigración irregular y las falsedades documentales, así como prevenirlos mediante la cooperación con otras fuerzas de seguridad y organismos internacionales.