Desarticulada una organización de narcotráfico internacional con cinco detenidos

SEVILLA, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - La Guardia Civil ha detenido a cinco personas bajo el marco de la denominada operación 'Italica Halfway', procediendo a la desarticulación de una organización criminal asentada en Sevilla, dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes por la geografía nacional y con conexiones a nivel internacional. Según ha comunicado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación se inició a mediados del pasado año tras tener conocimiento de "la posible existencia de una organización asentada en Sevilla dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes", y constatando la distribución por parte de la organización dentro del territorio nacional, así como de haber realizado varios transportes previamente a otros países de la Unión Europea (UE). Durante el desarrollo de la primera fase de la operación, a través de las averiguaciones obtenidas, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia sobre una nave perteneciente a una empresa lícita, dedicada al transporte nacional e internacional de mercancías, con sede en Sevilla. Esta empresa sería utilizada por la organización como "tapadera" para la ocultación de las sustancias estupefacientes en el interior de los vehículos durante sus desplazamientos. Como consecuencia de esta información, los investigadores realizaron un seguimiento a un vehículo de la empresa, sobre el que tenían sospechas que pudiera ocultar en su interior una "gran cantidad de sustancias estupefacientes", iniciando su viaje a través de la geografía española con destino a Francia. Llevadas a cabo diligencias de colaboración con autoridades francesas, para "no levantar sospechas de un posible seguimiento", se estableció un control rutinario de vehículos profesionales por parte de la Gendarmería francesa, siendo interceptado el vehículo en territorio galo para su posterior identificación e inspección. Como resultado de dicho registro se intervinieron 15 fardos ocultos entre objetos de menajes de hogar y electrodomésticos, con un peso de 652,9 kilos de hachís. Asimismo, el conductor, una vez identificado, fue puesto ante la autoridad judicial competente francesa, quien decretó el ingreso inmediato en prisión. Tras esta primera detención "el resto de la organización, ante el temor de poder estar siendo objetivo de vigilancia policial, frenó su actividad ilícita volviendo a su actividad comercial habitual de transporte de mercancías", ha declarado la institución. Fruto de la investigación, los guardias civiles encargados de la operación obtuvieron información de varias reuniones celebradas entre el cabecilla de la organización y personas vinculadas al tráfico de drogas, dando por hecho los investigadores que la organización retomaba de nuevo su actividad criminal. Dichas reuniones se realizaron en distintas localidades del litoral andaluz, y siempre bajo unas fuertes medidas de seguridad por parte de los integrantes de la organización. A raíz de estos hechos, se inicia la segunda fase de la operación, intensificando las vigilancias y seguimientos sobre los integrantes de la organización. Los agentes obtuvieron información de la "planificación de dos transportes de sustancias estupefacientes a Francia e Italia, no culminándose como consecuencia del temor de algunos de los integrantes a estar siendo objetivo de vigilancia por parte policial". Una vez se obtuvieron estos datos, procedieron al registro de tres naves industriales ubicadas en la provincia de Sevilla relacionadas con la empresa de transporte de mercancías, a través de las cuales ocultaban los envíos ilícitos, y que eran utilizadas como guarderías. Durante los registros, incautaron diverso material informático de "gran valor" para la continuidad de las investigaciones, así como documentación que "está siendo analizada actualmente", ha comunicado el cuerpo de seguridad. Finalmente, la operación llevada a cabo por EDOA de la Comandancia de Sevilla finalizó con la detención de cinco personas. En una primera fase, un detenido por autoridades francesas en territorio galo, y durante la segunda fase, otras cuatro personas detenidas en la provincia de Sevilla, dando por desarticulada dicha organización. Los detenidos han sido puestos a disposición junto con las diligencias instruidas ante la autoridad judicial competente, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, y tráfico de drogas con ramificaciones a nivel internacional. Además, los investigadores continúan analizando la información incautada, manteniendo la operación abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales.