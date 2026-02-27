Desastre electoral de los Laboristas en Manchester

Los Verdes, liderados por Zack Polanski, a la izquierda del moderado Sir Keir, triunfaron, obteniendo más del 40% de los votos. El partido Reform UK de Nigel Farage, con inclinación hacia Trump, quedó en segundo lugar.

Este colapso tiene graves consecuencias para el primer ministro, cuyo liderazgo se ve aún más comprometido tras el escándalo Mandelson-Epstein y las renuncias de sus principales asesores.

La candidata de los Verdes, Hannah Spencer, fontanera y yesera de 34 años, ganó con casi 15.000 votos. Se convierte así en la quinta diputada en el Parlamento británico del partido de Polanski, quien declaró inmediatamente después de la victoria: "somos la verdadera alternativa" a Farage.

Es la primera vez que los Verdes ganaron unas elecciones parciales en el Reino Unido.

Llevaron a cabo una campaña impresionante que buscaba movilizar al 28% de la población musulmana de la circunscripción, dispuesta a votar por ellos debido a su postura pro palestina y su enérgica condena a la sangrienta represalia militar de Israel en Gaza.

Mientras tanto, el candidato del partido de Farage, Matt Goodwin, profesor convertido en comentarista de televisión para el periódico derechista GB News, recibió alrededor de 10.500 votos. La laborista Angeliki Stogia terminó con poco más de 9.300 votos: el partido gobernante perdió así más del 25% de los votos en un escaño que siempre había dominado.

La debacle solo puede acelerar el cuestionamiento de Starmer, ya en marcha dentro de su propio partido. (ANSA).