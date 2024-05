Descafeinado fin de semana de Ligue 1 sin los 'europeos' PSG y Marsella

Sin el PSG ni el Marsella, cuyos partidos han sido aplazados para priorizar sus aventuras en competiciones europeas, y sin duelos en el tradicional domingo, la Ligue 1 propone un fin de semana descafeinado, con un 'estelar' Lille-Lyon el lunes.

Antes, dos partidos el viernes y cuatro el sábado, entre ellos la recepción del Mónaco (2º) al colista Clermont y el Brest (3º) recibiendo en su cancha al Nantes (14º).

El PSG, que el miércoles perdió 1-0 en la cancha del Borussia Dortmund en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, tendrá seis días de descanso hasta recibir el martes en el Parque de los Príncipes al equipo amarillo, que tendrá que jugar en Bundesliga el sábado.

Tras sellar su 12º título de campeón francés el domingo tras la derrota del Mónaco en Lyon (3-2), el PSG disputará su partido de la 32ª jornada en la cancha del Niza (5º) el 15 de mayo.

Ese mismo día, el Marsella (7º), que este jueves arranca en las semifinales de la Liga Europa recibiendo al Atalanta, visita al Reims (11º).

El equipo de la región del champán sorprendió este jueves anunciando la salida de su técnico, el joven de 31 años Will Still, cuando no se juega nada en los tres partidos que le restan de Ligue 1.

Adjunto de Óscar García y entrenador principal desde la salida del español en octubre de 2022, Still se convirtió en uno de los técnicos de moda del fútbol francés, una trayectoria que había perdido vuelo en las últimas semanas. En los últimos meses se le ha vinculado con varios equipos de Inglaterra.

-- Programa de la 32ª jornada de la Ligue 1 (en horas GMT)

- viernes:

(17h00) Toulouse - Montpellier

(19h00) Lens - Lorient

- sábado:

(13h00) Le Havre - Estrasburgo

(15h00) Mónaco - Clermont

(19h00) FC Metz - Rennes

(19h00) Brest - Nantes

- lunes:

(19h00) Lille - Lyon

- Miércoles 15 de mayo:

(19h00) Niza - París SG

Reims - Marsella

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. parís sg 70 31 20 10 1 76 29 47

2. mónaco 58 31 17 7 7 58 41 17

3. brest 56 31 16 8 7 49 33 16

4. lille 55 31 15 10 6 45 27 18

5. niza 51 31 14 9 8 36 25 11

6. lens 46 31 13 7 11 40 34 6

7. Marsella 44 31 11 11 9 47 38 9

8. lyon 44 31 13 5 13 42 51 -9

9. rennes 42 31 11 9 11 48 41 7

10. Toulouse 40 31 10 10 11 38 40 -2

11. reims 40 31 11 7 13 38 45 -7

12. Montpellier 37 31 9 11 11 39 43 -4

13. Estrasburgo 36 31 9 9 13 34 44 -10

14. nantes 32 31 9 5 17 29 49 -20

15. Le Havre 29 31 6 11 14 30 41 -11

16. metz 29 31 8 5 18 32 51 -19

17. Lorient 26 31 6 8 17 37 61 -24

18. Clermont-Ferrand FC 25 31 5 10 16 25 50 -25

