Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz
Irak: Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Alta Comisión Electoral Independiente de Irak (IHEC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la descalificación de casi 300 candidatos a las elecciones legislativas de noviembre tras constatar antecedentes penales o, sobre todo, vínculos con el partido Baaz del ejecutado dictador Sadam Husein.
Un total de 290 candidatos se han quedado fuera del proceso, según ha informado la agencia oficial de noticias del país, INA, al estar incluidos en "los procedimientos de Rendición de Cuentas y Justicia" todavía vigentes en el Irak de posguerra.
La Ley de Rendición de Cuentas y Justicia rige el llamado "proceso de desbaazificación", definido como "el desmantelamiento intelectual, administrativo, político, cultural y económico del sistema del partido Baaz en la sociedad iraquí, las instituciones estatales y las instituciones de la sociedad civil".
Las elecciones parlamentarias están programadas para el 11 de noviembre en Irak. Según la IHEC, más de 850 candidatos se han inscrito para presentarse.
Otras noticias de Irak
- 1
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
- 2
Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa
- 3
El corazón del plan se mantiene aunque se enfrente a las balas
- 4
LN Networking. Conocé los pases de CEO de empresas referentes del país a través de un desarrollo de LA NACION