Descalifican a refugiada afgana por llevar capa de 'Mujeres Afganas Libres' en Juegos Olímpicos

PARÍS (AP) — La “breaker” del equipo de refugiados Manizha Talash, o “b-girl Talash”, fue descalificada de la primera competencia olímpica de breaking el viernes después de que usó una capa que decía “Mujeres Afganas Libres” durante su batalla previa a la clasificación contra India Sardjoe, conocida como “b-girl India”.

La joven de 21 años, originaria de Afganistán y que representa al Equipo Olímpico de Refugiados, perdió en la batalla previa a la clasificación contra Sardjoe y no habría avanzado incluso si no hubiera sido descalificada.

Las declaraciones y lemas políticos están prohibidos en el campo de juego y en los podios de los Juegos Olímpicos. La World DanceSport Federation, el organismo rector del breaking en los Juegos Olímpicos, emitió un comunicado después que dijo que “fue descalificada por mostrar un eslogan político en su atuendo durante la batalla preclasificatoria”.

Talash buscó asilo en España en 2021 tras huir del régimen de los talibanes en su país de origen.

“Estoy aquí porque quiero alcanzar mi sueño. No porque tenga miedo”, dijo a The Associated Press antes de los Juegos Olímpicos desde España, donde se le concedió asilo.

La batalla previa a la clasificación entre Talash y Sardjoe se agregó en mayo, cuando Talash fue incluida en la lista olímpica después de que la b-girl de Afganistán no se registrara para los eventos clasificatorios. La junta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional la invitó a participar después de enterarse de sus esfuerzos por desafiar el estricto gobierno de los talibanes en su país de origen.

AP