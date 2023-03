Descarrila en Arizona (EEUU) un tren cargado con materiales peligrosos

Un tren cargado con materiales peligrosos ha descarrilado cuando cruzaba el condado de Mohave, en el estado estadounidense de Arizona, mientras que por el momento no hay informes de derrames de ninguna sustancia.

La portavoz de la oficina del algualcil del condado de Mohave, Anita Mortensen, ha anunciado que el tren ha descarrilado en la noche del mi√©rcoles en la ciudad de Topcok, cerca de los estados de California y Nevada, detallando que no estaba al tanto de ning√ļn derrame o fuga, seg√ļn ha recogido 'The New York Times'.

En este sentido, Mortensen ha informado de que supo de la noticia por primera vez a las 20.00 horas local (4.00 hora peninsular espa√Īola), y que ha notificado del incidente a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y a la empresa ferroviaria BNSF.

Este incidente ha tenido lugar semanas después del descarrilamiento de un tren cargado con materiales tóxicos en la localidad de East Palestine, en el estado de Ohio, y que ha despertado preocupación en todo el país por su impacto en la salud y el medio ambiente local.

Europa Press