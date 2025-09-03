Descarrilamiento de tranvía en Lisboa causa varios muertos y heridos

LISBOA (AP) — Un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y una gran atracción para los turistas, descarriló el miércoles, causando la muerte y lesiones a un número no especificado de personas, informó la oficina del presidente de Portugal.

El comunicado en el sitio web presidencial no especificó cuántas víctimas hubo. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido.

El tranvía amarillo y blanco, que sube y baja por una empinada colina de la ciudad, estaba volcado de lado en la estrecha carretera por la que transita, mostraron los canales de televisión portugueses. Sus lados y parte superior estaban parcialmente abollados. Varias docenas de trabajadores de emergencia estaban en el lugar.

La causa del accidente no se conocía de inmediato, reportaron medios locales. Según se informó, ocurrió al inicio de la hora punta de la tarde, alrededor de las 18.

El tranvía, conocido como Gloria, puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie. Es comúnmente utilizado por los residentes de Lisboa.

