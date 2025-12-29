Descarrilamiento de tren en México deja al menos 13 muertos y 98 heridos

CIUDAD DE MÉXICO, 28 dic (Reuters) - Autoridades mexicanas dijeron el domingo que al menos 13 personas murieron luego de que un Tren Interoceánico, que transportaba a unas 250 personas, se descarrilara en el sureño estado de Oaxaca.

La Secretaría de Marina de México informó que de las personas a bordo del tren, que se descarriló cerca de la ciudad de Nizanda, 139 estaban fuera de peligro, mientras que 98 resultaron heridas, incluidas 36 que estaban recibiendo asistencia médica.

En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la red social X que cinco de los heridos se encontraban en estado grave y agregó que se habían enviado altos funcionarios a la zona del accidente para ayudar a las familias de los fallecidos.

La Fiscalía General de la República de México abrió una investigación para conocer las causas de lo sucedido, dijo la fiscal general Ernestina Godoy Ramos por la red social X.

El Tren Interoceánico, inaugurado en 2023 bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, forma parte del proyecto más amplio del Corredor Interoceánico para conectar el puerto mexicano de Salina Cruz en el Pacífico con Coatzacoalcos en la costa del Golfo.

México ha buscado desarrollar un corredor ampliando puertos, ferrocarriles e infraestructura industrial con el objetivo de crear una ruta que pueda competir con el Canal de Panamá.

El servicio de trenes es parte también de un impulso más amplio para expandir el transporte de pasajeros y carga en el sur de México y estimular el desarrollo económico en la región. (Reporte de Natalia Siniawski; editado por Marco Aquino)