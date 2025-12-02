Descendientes de esclavos de Surinam aceptan las disculpas del Rey de Países Bajos

Los descendientes de africanos y de los pueblos indígenas de Surinam aceptaron el lunes la disculpa ofrecida en 2023 por el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, por la esclavitud ejercida cuando este país era colonia holandesa.

"Aceptamos la disculpa y la petición de perdón con la plena convicción de que el rey, con la conciencia tranquila, desea cooperar en el proceso de sanación y reparación", dijo Wilgo Ommen, representante de las comunidades indígenas, según un comunicado.

El rey Guillermo y la reina Máxima llegaron el domingo por la noche a Paramaribo para conmemorar el 50 aniversario del Día de la Independencia de Surinam. Es la primera visita de la familia real a esta excolonia en más de cuatro décadas.

