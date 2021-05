Deschamps: "Benzema dijo cosas bastante fuertes, pero después de tres minutos todo volvió a la normalidad"

El seleccionador franc茅s, Didier Deschamps, ha reconocido que mantuvo una charla con Karim Benzema en la que el delantero del Real Madrid dijo "cosas bastante fuertes", aunque despu茅s de tres minutos "todo volvi贸 a la normalidad", y que eso permiti贸 que el jugador pudiese volver a ser convocado con la selecci贸n m谩s de cinco a帽os despu茅s para disputar la Eurocopa de este verano.

"Esa fue la primera condici贸n; sin ella, nada era posible de su lado o del m铆o", asegur贸 sobre la reuni贸n entre ambos durante una entrevista con RMC Sport, en la que explic贸 que "una convicci贸n profunda" le llam贸 a convocar al ariete despu茅s de m谩s de cinco a帽os de ausencia de la selecci贸n. "Solo hago elecciones deportivas", a帽adi贸.

Benzema fue apartado a finales de 2015 tras su implicaci贸n en el 'caso Valbuena' por "complicidad en el intento de chantaje y participaci贸n en una asociaci贸n il铆cita para la preparaci贸n de un delito punible con un m铆nimo de cinco a帽os de prisi贸n". Seg煤n las investigaciones, Benzema pudo presionar a su compa帽ero de selecci贸n para que pagase una gran cantidad de dinero por una extorsi贸n para evitar que se publicase un v铆deo de contenido sexual; el madridista siempre afirm贸 que s贸lo intent贸 aconsejar a un amigo y nunca trat贸 de presionarle con el pago.

"Desde que me convert铆 en entrenador, he tenido ciertas situaciones con ciertos jugadores, pero nunca he tenido una oposici贸n radical. Paso por alto mi opini贸n personal, es la selecci贸n de Francia. Si creo que es lo bueno para la selecci贸n, voy en esa direcci贸n. No es por razones personales, de lo contrario no lo habr铆a hecho", prosigui贸.

Adem谩s, Deschamps reconoci贸 que tanto Benzema como 茅l necesitaban mantener la conversaci贸n. "脡l lo necesitaba y yo tambi茅n. 驴Por qu茅 no pas贸 antes? No pas贸. Pero se hizo, y sali贸 bien", expres贸. "No solo hablamos de f煤tbol, tambi茅n hablamos de la familia. Yo tambi茅n ten铆a cosas que contarle sobre el pasado", se帽al贸.

"Tuve la sensaci贸n de que la reuni贸n dur贸 mucho tiempo. Karim dijo algunas cosas bastante fuertes, pero despu茅s de tres minutos, todo volvi贸 a la normalidad. Dur贸 mucho tiempo, dos buenas horas. No podemos volver atr谩s, no tiene sentido rehacer la historia, sucedi贸 as铆 por diferentes razones. Podr铆a haber sucedido antes, pero no pas贸. No tengo la mirada en el pasado, lo que me interesa es hoy y ma帽ana", concluy贸.

Europa Press