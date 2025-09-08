Deschamps defiende la gestión de la selección francesa tras las lesiones de Dembélé y Doue

PARÍS, 8 sep (Reuters) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, defendió la gestión de su plantilla en relación con el estado físico de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, después de que ambos jugadores del Paris Saint-Germain se lesionaran con su selección, tras las críticas de los campeones de Europa.

"Es triste para Ousmane y para Desiré, por supuesto, por sus lesiones, y perdemos a dos jugadores importantes para el partido de mañana", dijo Deschamps a la prensa el lunes.

"Pero hicimos las cosas de forma profesional y progresiva, como siempre hacemos con todos los jugadores, teniendo en cuenta sus sentimientos".

El PSG reaccionó airadamente después de que Dembélé sufriera un problema en los isquiotibiales y Doué se lesionara la pantorrilla durante la victoria del viernes por 2-0 ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial, acusando a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) de ignorar las advertencias médicas y calificando las lesiones de "graves y evitables".

El club campeón de la Ligue 1 afirmó que habían presentado información médica antes de que comenzara la concentración y pidió un protocolo más transparente con la FFF para proteger a los jugadores en el futuro.

Deschamps rechazó las insinuaciones de conflicto entre el club y la selección. "Se trata de dos jugadores del PSG, pero el PSG no es nuestro adversario, los clubes nunca lo han sido. Yo mismo he estado al otro lado de esa valla. Nuestro único rival es Islandia, y eso es mañana".

Se espera que Dembélé esté de baja unas seis semanas, mientras que Doué se enfrenta a unas cuatro semanas de baja. Ambos se perderán el estreno del PSG en la Liga de Campeones contra el Atalanta a finales de este mes.

Francia recibe a Islandia en París el martes en el Grupo D.