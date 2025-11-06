Deschamps hubiera preferido no jugar un 13 de noviembre, aniversario de atentados en París

El seleccionador de fútbol de Francia, Didier Deschamps, dijo este jueves que habría preferido "evitar jugar" el 13 de noviembre el partido clasificatorio para el Mundial 2026 contra Ucrania, una fecha que marca los diez años de los atentados cometidos en París en 2015.

"Es un asunto sensible. En el fondo de mí, si hubiéramos podido evitar jugar este 13 de noviembre, habría estado bien. ¿Era posible? No tengo las respuestas y no depende de mí", declaró el técnico en una rueda de prensa en la capital francesa.

Deschamps, de 57 años, respondió de esta forma al ser preguntado sobre el tema durante el anuncio de su convocatoria para los encuentros contra Ucrania y Azerbaiyán, por la fase europea de clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

Será "una jornada particular, con diferentes actos de conmemoración", "por respeto a las familias que sufrieron y que perdieron a sus seres queridos. El deber de la memoria debe estar siempre presente. Y hay un partido de fútbol en esa fecha, que es muy importante para nosotros", añadió.

El 13 de noviembre de 2015 una serie de atentados en París y en los alrededores del Estadio de Francia, durante un amistoso entre Francia y Alemania, dejaron 132 muertos y más de 350 heridos.

El guardameta de Alemania, Manuel Neuer, presente aquel día sobre el césped, volvió a pasar esta semana por el estadio luego del cotejo que su equipo, Bayern Múnich, disputó el martes contra el París Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes, por la Liga de Campeones de Europa.

"Cuando pasamos al lado (del Estadio de Francia), ese fue un tema de conversación importante en nuestro autobús", contó. "Fue una situación que no le desearía a ninguna sociedad, a ninguna ciudad, a nadie. Fue terrorífico. El recuerdo no desaparece, fue aterrador".

eba/kn/cto/dam/raa/