Deschamps llama a Rabiot para los próximos partidos de Francia

El centrocampista de Olympique de Marsella, Adrien Rabiot, situado entre los transferibles por su club después de un altercado con un compañero, fue convocado por la selección francesa para los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026, anunció este miércoles el DT galo Didier Deschamps.

Rabiot (30 años, 53 partidos con los Bleus, 6 goles), apartado del grupo marsellés y en busca de nuevo equipo, figura en una nómina de 23 jugadores para enfrentarse a Ucrania el 5 de septiembre en Breslavia (Polonia) y a Islandia el 9 de septiembre en el Parque de los Príncipes.

Otro centrocampista, Maghnes Akliouche (23 años), la nueva joya del Mónaco, fue convocado por primera vez.