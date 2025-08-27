Deschamps llama a Rabiot para los próximos partidos de Francia
El centrocampista de Olympique de Marsella, Adrien Rabiot, situado entre los transferibles por...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El centrocampista de Olympique de Marsella, Adrien Rabiot, situado entre los transferibles por su club después de un altercado con un compañero, fue convocado por la selección francesa para los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026, anunció este miércoles el DT galo Didier Deschamps.
Rabiot (30 años, 53 partidos con los Bleus, 6 goles), apartado del grupo marsellés y en busca de nuevo equipo, figura en una nómina de 23 jugadores para enfrentarse a Ucrania el 5 de septiembre en Breslavia (Polonia) y a Islandia el 9 de septiembre en el Parque de los Príncipes.
Otro centrocampista, Maghnes Akliouche (23 años), la nueva joya del Mónaco, fue convocado por primera vez.
Otras noticias de Mundial 2026
Más leídas
- 1
La etiqueta del tenis ya no rige en el US Open y algunos jugadores quieren que sea la norma
- 2
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 3
Dólar volátil: por qué los $1460 es el número en el que piensa el Gobierno
- 4
La Corte le puso fin al reclamo del Señor del Tabaco por los impuestos al cigarrillo