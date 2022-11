Deschamps: "No debemos sentirnos ansiosos, necesitas calma y serenidad para el primer partido"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, advirtió de que el primer partido del Mundial, en el que se enfrentarán a Australia este martes (20.00 horas), requiere "calma y serenidad", por lo que no deben sentirse "ansiosos", un duelo que "no es decisivo, pero sigue siendo muy importante".

"Soy un l√≠der, eso es todo, la gente me escuchar√°. Algunos l√≠deres no lo eran hace diez a√Īos. Lo importante es que cada jugador en su posici√≥n sea un l√≠der en el campo. Tenemos lo que se necesita", se√Īal√≥ el t√©cnico en declaraciones publicadas por L'Equipe sobre el liderazgo en una plantilla plagada de estrellas.

En concreto, abordó la evolución de Kylian Mbappé, que ya levantó el título con Francia en 2018. "Es cierto que era joven, todavía lo es un poco, pero menos", expresó sobre un jugador que "ya ha hecho algunas cosas muy importantes" para los galos.

En cuatro a√Īos ha madurado, aunque haya progresado mucho. Tiene m√°s reconocimiento a nivel mundial, pero no tiene m√°s responsabilidad. Siempre ha tenido capacidad para marcar, y la necesitaremos. Puede ser decisivo en cualquier momento, aunque es parte de un colectivo", agreg√≥ sobre el papel del jugador del PSG.

Respecto a otros nombres propios, Deschamps avanzó que Raphael Varane "está bien, está en forma y disponible" para enfrentarse a Australia en el debut francés en Catar. Además, explicó su decisión de no reemplazar a Karim Benzema, lesionado en la concentración. "El grupo está suficientemente armado. Con los jugadores presentes, tenemos todo lo que necesitamos", argumentó.

"Ma√Īana es nuestro debut en la competici√≥n, el grupo est√° deseando que llegue. No hay nada de qu√© preocuparse, hicimos todo lo posible para que todo el grupo estuviera en su mejor momento para este primer partido. No es decisivo, pero sigue siendo muy importante, no hay necesidad de sentirse ansioso. Necesitas calma y serenidad sabiendo que te enfrentas a oponentes de muy alto nivel. Tendr√°s que poner todos los ingredientes necesarios", concluy√≥ sobre el duelo ante los 'Socceros' de este martes.

