Desconecta. Así puedes ocultar el pie del árbol sin gastar mucho dinero: solo necesitas una maceta y un poco de yute

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

Ocultar el pie del árbol de Navidad para que toda la decoración resulte más armoniosa se ha convertido en una de las tendencias más extendidas en los últimos años. Son muchos los comercios que venden cubrepies decorativos de tela, ratán o madera, pero suelen ser caros y, además, no siempre encajan bien si no se conocen las medidas exactas del árbol. Por eso, al llegar diciembre, muchas personas buscan una alternativa que sea bonita, práctica y económica.

Para quienes quieren una solución rápida y que funcione con cualquier modelo, existe un truco muy sencillo: usar una maceta como base y cubrirla con yute. La creadora de contenido @nineta34 lo muestra en uno de sus vídeos, y lo mejor es que no requiere herramientas ni accesorios especiales, solo materiales fáciles de localizar.

CÓMO TRANSFORMAR UNA MACETA EN UN PIE DE ÁRBOL DECORATIVO

El procedimiento es muy simple. Basta con colocar una pieza de porexpán dentro de una maceta pequeña y clavar en ella la base del árbol, de modo que quede firme y estable. Esa maceta interior se introduce a su vez dentro de otra maceta decorativa o de mayor tamaño, que será la que se vea desde fuera.

La clave está en ajustar bien el hueco para que el árbol quede recto y centrado, lo que convierte a la maceta en un sustituto perfecto del pie de plástico original.

Una vez fijado el árbol dentro de la maceta, solo queda ocultar la estructura interior. La creadora utiliza tela de yute, que aporta un toque rústico y navideño, y que se adapta fácilmente alrededor de la base. Basta con rodear la maceta, ajustar los pliegues y dejar que caigan de forma natural para que el resultado sea estético y uniforme.

Si no dispones de yute, el truco sigue siendo válido con otros materiales. Una manta en tonos neutros, un saco de arpillera, un trozo de papel kraft arrugado, o incluso un pañuelo grande o una bufanda gruesa pueden servir para ocultar la base y darle un estilo cálido, nórdico o natural según el tejido elegido.