Desconecta. Cinturón atascado o que no enrolla solo: mecánico desvela el truco que devuelve su función en solo unos minutos

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los cinturones de seguridad son uno de los elementos más importantes de un vehículo, pero con el paso del tiempo es habitual que pierdan elasticidad y dejen de volver a su posición original de forma automática. Cuando esto ocurre, el cinturón puede quedarse flojo o a medio recoger, una molestia que termina entorpeciendo gestos tan básicos como abrocharse o salir del coche.

Para entender por qué ocurre, el mecánico conocido en redes como @cosasdemecanica explica que este fallo suele deberse a dos causas principales: por un lado, el muelle interno del cinturón puede empezar a ceder con el uso; por otro, la suciedad acumulada en la tela puede impedir que el material deslice correctamente al enrollarse.

Para solucionarlo, el mecánico ha compartido un truco sencillo que permite devolver el funcionamiento original al cinturón sin necesidad de reparaciones complicadas.

CÓMO REPARAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

El truco que propone es sencillo y económico: vaselina líquida en spray. Para aplicar el producto, primero hay que sacar el cinturón por completo. Luego, se rocía una capa ligera de vaselina líquida por ambos lados del cinturón y se repite la operación las veces que se considere necesario.

Además, avisa de la importancia de usar el producto específico, y no lubricantes 3 en 1, ya que pueden manchar la tela o los asientos del coche.

LA DGT AVISA: TENER EL CINTURÓN DEFECTUOSO ES UN FALLO GRAVE

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que todos los ocupantes de un vehículo están obligados a usar cinturones de seguridad homologados y en buen estado mientras el coche circule. Si un cinturón está dañado, defectuoso o no recoge correctamente --lo que podría impedir su uso seguro-- ese vehículo no cumple con los requisitos básicos de seguridad vial.

Además, conducir con el cinturón desabrochado o mal colocado constituye una infracción sancionable con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos en el permiso de conducir. En estos casos, según explica la DGT, es responsabilidad del conductor revisar que todos los sistemas de retención funcionen correctamente antes de usar el vehículo.