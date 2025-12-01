Desconecta: Cómo guardar el décimo para que no se estropee: los expertos recomiendan estos métodos

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

A pocas semanas del Sorteo de Navidad, muchos compradores ya tienen su décimo en casa y buscan la manera de conservarlo en perfecto estado hasta el 22 de diciembre. Aunque lo habitual es guardarlo en un cajón o cartera, los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que ciertos factores pueden deteriorarlo y comprometer su validez en caso de resultar premiado.

Según explican, la luz, el calor, la humedad o los dobleces afectan directamente al papel del décimo, por lo que es importante seguir algunas recomendaciones básicas para mantenerlo intacto hasta el día del sorteo.

CÓMO GUARDAR EL DÉCIMO PARA QUE NO SE ESTROPEE

El lugar de almacenamiento es clave. Debe ser fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor como radiadores, estufas o cocinas, y de cambios bruscos de temperatura. También conviene evitar espacios muy húmedos -baños, cocinas o trasteros-, ya que la humedad favorece la aparición de moho y puede deformar el papel.

La luz, especialmente la solar, es otro factor que acelera el deterioro tanto del papel como de las tintas. Por ello, lo recomendable es guardar el décimo en un lugar oscuro o en penumbra.

La temperatura no debería superar los 24°C, y la humedad ambiental debe mantenerse media, nunca demasiado alta.

HAZ ESTO ANTES DE GUARDARLO

Antes de guardarlo, la OCU recomienda hacer una foto o escaneo legible del décimo y guardarlo en un dispositivo seguro, ya que aconsejan tener evidencia del número, serie y fracción en caso de pérdida o deterioro.

Si el décimo se comparte entre varias personas, cada participante debería recibir una copia (foto, escaneo o fotocopia), anotando en ella nombre, DNI y cantidad jugada de cada uno para garantizar la correcta distribución del premio en caso de resultar ganador.

Y SI SE ROMPE, ¿QUÉ HAGO?

Si el décimo se moja, se rompe o se deteriora, no se debe manipular ni intentar repararlo por cuenta propia. Lo más recomendable es llevarlo cuanto antes a una Administración de Loterías, que lo remitirá a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para que evalúe su validez y determine si puede participar en el cobro del premio, en caso de haber sido premiado.

En los casos más graves, cuando el billete está muy fragmentado o resulta casi ilegible, la decisión final recae en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que será la encargada de determinar si el premio puede cobrarse o no.