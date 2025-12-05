Desconecta. Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Desmaquillarse antes de dormir es una recomendación básica en cualquier rutina de cuidado de la piel, pero aun así es fácil olvidarse alguna noche y descubrirlo al despertar, cuando la funda de la almohada aparece marcada con base, colorete o máscara de pestañas. En ese momento surge la duda inevitable: ¿cómo eliminar la mancha sin que quede rastro en el tejido?

Las manchas de maquillaje son difíciles de quitar porque combinan pigmentos resistentes, aceites y fórmulas de larga duración que se adhieren con facilidad a las fibras. La fricción durante la noche las fija aún más, pero la buena noticia es que existen métodos eficaces -respaldados por expertas en limpieza- para eliminarlas sin dañar la tela.

EL MÉTODO DEL JABÓN DE EXPERTAS DE MOLLY MAID

La empresa estadounidense Molly Maid, especializada en limpieza doméstica, propone un procedimiento en seis pasos para eliminar manchas de maquillaje de forma sencilla sin empeorarlas. El primer consejo es clave: no tocar la mancha ni frotarla. Hacerlo solo fija los pigmentos al combinarse con los aceites de la piel. Lo adecuado es retirar cualquier resto superficial con la uña, sin arrastrar.

Después, conviene humedecer ligeramente la zona con agua fría y aplicar una gota de jabón lavavajillas. Se frota suavemente con los dedos hasta que haga espuma y se deja actuar durante unos diez minutos para que el jabón ayude a llevar la mancha a la superficie del tejido.

Pasado ese tiempo, se seca con una toalla de papel o paño limpio para retirar el residuo levantado y se enjuaga con agua tibia para eliminar el exceso de jabón. Antes de meter la funda en la lavadora, Molly Maid recomienda aplicar un tratamiento antimanchas como oxígeno activo o incluso zumo de limón.

Como último paso, sugieren añadir media taza de vinagre blanco al lavado para potenciar la acción del detergente y dejar las sábanas más suaves. Con este proceso, la mancha suele desaparecer por completo.

EL MÉTODO DE LA ORDENATRIZ

La experta en limpieza Begoña Pérez, conocida en redes como La Ordenatriz, explica que no todas las manchas de maquillaje se tratan igual y distingue entre dos tipos principales: las de máscara de pestañas y las de base de maquillaje.

Para manchas de máscara de pestañas, recomienda utilizar un desmaquillante bifásico 'waterproof'. Se agita el producto, se aplica directamente sobre la mancha y se frota suavemente. Puede apoyarse la limpieza con una bayeta de microfibra. Después, basta con frotar con agua y la prenda queda lista para pasar por la lavadora.

En el caso de las manchas de base de maquillaje, su método es distinto: utiliza alcohol isopropílico, disponible en ferreterías y droguerías. Se aplica sobre la zona manchada y se frota con una bayeta de microfibra hasta que la mancha desaparezca casi por completo. Antes de que el alcohol se evapore del todo, es el momento ideal para meter la funda en la lavadora.

CÓMO EVITAR QUE SE MANCHE LA FUNDA

Aunque estos métodos funcionan, evitar la mancha siempre es más sencillo que eliminarla. Algunos hábitos pueden reducir la posibilidad de que el maquillaje termine en la almohada:

Asegurarse de retirar bien los productos de larga duración, sobre todo bases y máscaras waterproof.

Utilizar fundas protectoras sobre la almohada principal, especialmente si se usan productos con aceites o maquillaje resistente.

Elegir sábanas y fundas lavables que soporten tratamientos antimanchas sin deteriorarse.

Revisar el rostro antes de acostarse para eliminar residuos que hayan quedado tras el desmaquillante.