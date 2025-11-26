Desconecta. Con un cartón de huevos puedes crear un pino de Navidad precioso para decorar tu centro de mesa

MADRID, 26 Nov. 2025 (Europa Press) -

Los adornos navideños hechos a mano se han convertido en una alternativa creativa, económica y sostenible para decorar la casa. Entre ellos, una de las propuestas más llamativas es transformar cartones de huevos en un pequeño pino navideño, una idea que el perfil de TikTok @manualidadesyadornos muestra paso a paso y que es perfecta para centros de mesa o rincones donde no cabe un árbol tradicional.

La técnica es sencilla y aprovecha materiales que casi siempre acaban en el reciclaje. Al humedecer y moldear el cartón, se consigue una estructura firme que, una vez seca y unida, adopta la forma de un pequeño árbol decorativo. Con un poco de pintura y algunos detalles, el resultado final parece mucho más elaborado de lo que realmente es.

MATERIALES NECESARIOS

3 cartones de huevos. Pintura acrílica (preferiblemente verde y dorado). Gomas elásticas o cordón fino. Pulverizador con agua. Silicona caliente. Tijeras. Adornos pequeños: purpurina, mini regalos, perlitas, guirnaldas, luces LED, etc.

CÓMO HACER UN PINO NAVIDEÑO CON CARTONES DE HUEVO

El primer paso es limpiar dos de los cartones de huevos, retirando cualquier resto de cáscaras o suciedad. Cuando estén listos, humedécelos con un pulverizador, solo lo suficiente para que el cartón esté flexible sin llegar a empaparse.

Con el cartón ya moldeable, aplasta los extremos superiores de cada pieza como si fuera un acordeón hasta formar una especie de triángulo estrecho. Para que mantengan la forma mientras se secan, sujétalos con una goma elástica o un cordón durante unos 20 o 30 minutos.

Cuando el cartón esté seco, retira las gomas y une ambos paneles con silicona caliente, pegando los laterales hasta formar un pequeño cono. Esa será la estructura del pino.

A continuación, píntalo con pintura acrílica verde y deja secar. Para la estrella, corta una tira fina del tercer cartón, une sus extremos para crear la forma y píntala de dorado.

DÓNDE COLOCARLO

Una vez montada la estructura, llega la parte más divertida: decorarlo. Puedes añadir pequeñas esferas, purpurina, guirnaldas mini, detalles dorados o incluso una pequeña tira de luces LED para darle un acabado realista. También puedes pintarlo en distintos tonos de verde para crear un efecto degradado o añadir un toque de nieve artificial en spray si buscas un estilo más invernal.

Otra opción es hacer varias versiones más pequeñas y distribuirlas por diferentes rincones de la casa para crear un conjunto navideño más armonioso. El pino funciona especialmente bien como centro de mesa, en estanterías, repisas, la entrada de casa o incluso como decoración de escritorio.