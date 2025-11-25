Desconecta. El chef Jordi Cruz revela el ingrediente inesperado que mantiene las galletas frescas y crujientes más tiempo

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

Seguramente en más de una ocasión te has dispuesto a disfrutar de tus galletas favoritas guardadas en un tarro de cristal, solo para descubrir que han perdido su textura crujiente y se han vuelto blandas. Nada resulta más frustrante que ese momento, especialmente cuando esperabas disfrutar de esos satisfactorios bocados.

Afortunadamente, existen métodos sencillos para mantenerlas frescas por más tiempo y conservar ese delicioso crocante que las hace irresistibles. El conocido chef Jordi Cruz ha explicado en su cuenta de TikTok (@JordiCruzOf) cómo hacer para que las galletas mantengan su frescura durante mucho más tiempo. Y lo hace utilizando un ingrediente inesperado.

CÓMO MANTENER LAS GALLETAS CRUJIENTES

Según explica, para evitar que las galletas se reblandezcan, basta con colocar un trozo de pan dentro del tarro de cristal donde se guardan. Un gesto fácil de aplicar y que no requiere ingredientes especiales ni técnicas complicadas.

El motivo es que el pan absorbe parte de la humedad del recipiente, evitando que las galletas la retengan y pierdan su textura crujiente. De este modo, se conservan mejor y mantienen un sabor más cercano al de recién horneadas.

OTROS TRUCOS PARA MANTENER LA FRESCURA DE LAS GALLETAS

Si horneas tus propias galletas, un paso clave antes de guardarlas es dejarlas enfriar por completo. Guardar galletas todavía tibias provoca condensación dentro del recipiente, lo que genera humedad y hace que pierdan su textura crujiente. Dedicar unos minutos a que alcancen la temperatura ambiente ayuda a que se conserven frescas durante más tiempo.

Además, el tipo de recipiente que se use influye mucho en la frescura de las galletas. Los frascos de vidrio con tapa de goma o los recipientes de plástico con cierre hermético son ideales para protegerlas del aire y la humedad exterior. Tanto para galletas caseras como compradas, un buen envase ayuda a conservar su textura crujiente y su sabor.