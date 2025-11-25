Desconecta. El rincón secreto del Retiro con juegos interactivos gratis: el plan perfecto para ir con amigos

MADRID 25 (Europa Press)

El Parque del Retiro es uno de los lugares más visitados de Madrid.

Con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, sus jardines reciben cada año a millones de personas que buscan un respiro entre naturaleza, historia y cultura.

Aun así, el parque todavía guarda espacios poco conocidos para quienes quieren salirse de las rutas habituales. La creadora de contenido De Ruta por Madrid (@derutapormadrid) recomienda uno de ellos: un plan gratuito, diferente y perfecto para disfrutar con amigos, centrado en una zona de juegos interactivos escondida en pleno corazón del Retiro.

EL PLAN GRATIS ESCONDIDO EN EL RETIRO

Esta área de juegos interactivos cuenta con cinco modos diferentes: un desafío de abecedario, un juego de velocidad (Corre! Corre!), una prueba de memoria, un pilla pilla y un reto matemático. Se puede jugar en solitario, en pareja o en grupos, según el modo escogido.

El sistema funciona con siete pivotes luminosos que reaccionan al movimiento y se comunican entre sí mediante luces y sonidos. El modo de juego se selecciona desde el pivote central, que incorpora una pantalla táctil, y la partida comienza unos segundos después.

La creadora de contenido recomienda jugar de noche. Las luces de colores que se alternan en la oscuridad hacen que la experiencia sea más llamativa y que las interacciones entre los pivotes sean todavía más visibles. Según explica, el efecto visual convierte cada juego en algo distinto y sorprendente.

DÓNDE ENCONTRAR LA ZONA DE JUEGOS INTERACTIVOS

Estos juegos interactivos se encuentran junto a Teatro de Títeres. Para llegar solo hay que acceder por la entrada junto a la Puerta de Alcalá y avanzar unos metros.

El área de juegos está abierta al público en el mismo horario que el Parque del Retiro. Durante otoño e invierno se puede visitar de 6:00 a 22:00, mientras que en primavera y verano el horario se amplía hasta la medianoche, de 6:00 a 00:00.