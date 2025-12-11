Desconecta. Hervir cáscaras de mandarina con canela: para qué sirve y por qué se recomienda para casa
MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -
En muchas casas, los ambientadores comerciales no terminan de convencer: algunos resultan demasiado intensos, otros se consumen rápido y muchos dejan un aroma artificial que no siempre encaja. Una alternativa sencilla y accesible consiste en aprovechar ingredientes que ya tenemos en la cocina. Entre ellos, una mezcla que funciona especialmente bien en los meses fríos: cáscaras de mandarina hervidas con canela.
El truco es simple y práctico. Al calentar estos dos ingredientes a fuego lento, la mezcla desprende un aroma cálido y afrutado que ayuda a refrescar el ambiente de manera natural. Basta con unos minutos para perfumar la cocina, el salón o cualquier estancia donde se concentren los olores del día a día.
LAS CÁSCARAS DE MANDARINA LIBERAN ACEITES ESENCIALES CON UN OLOR FRESCO Y LIGERAMENTE DULCE CUANDO ENTRAN EN CONTACTO CON EL CALOR. LA CANELA, POR SU PARTE, APORTA UN TOQUE ESPECIADO QUE INTENSIFICA LA SENSACIÓN DE CALIDEZ EN EL AMBIENTE. JUNTAS, CREAN UNA FRAGANCIA SUAVE Y AGRADABLE SIN NECESIDAD DE RECURRIR A PRODUCTOS QUÍMICOS NI PERFUMES SINTÉTICOS.
Además, permite aprovechar restos de fruta que normalmente acabarían en la basura, convirtiéndose en una opción económica y práctica para el día a día.
CÓMO PREPARARLO PASO A PASO
La elaboración no tiene misterio. Solo necesitas:
La cáscara de una o dos mandarinas
Un litro de agua
Una o dos ramas de canela
Coloca todo en un cazo, caliéntalo a fuego suave y déjalo hervir durante unos 10 o 15 minutos sin tapar. El vapor aromatiza la estancia de forma progresiva, especialmente si mantienes algunas puertas abiertas para facilitar la circulación del aire. Puedes dejarlo a fuego mínimo más tiempo para prolongar el efecto.
Cuando la mezcla se enfríe, es posible colarla y utilizar el líquido como ambientador casero en un pulverizador.
OTROS USOS POSIBLES EN CASA
Este preparado no solo sirve para perfumar estancias de forma inmediata. También puede utilizarse para refrescar textiles del hogar -cortinas, cojines o alfombras- con una pulverización ligera, siempre evitando empapar los tejidos. Resulta útil después de cocinar alimentos muy olorosos o simplemente para añadir un toque acogedor en reuniones, comidas o tardes de invierno.