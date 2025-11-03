Desconecta. La alternativa al árbol de Navidad tradicional que solo lleva dos minutos montar y viene decorado

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

Hay quienes disfrutan cada año sacando las cajas del trastero, desenredando luces y recolocando adornos y hay quienes, entre falta de tiempo, espacio o paciencia, buscan una forma más sencilla de mantener el espíritu navideño en casa. Para ellos existe una alternativa que promete mantener la magia de las fiestas sin complicaciones: el árbol de Navidad plegable. Este formato ultrapráctico ha ido ganando terreno en los últimos años y se presenta como la evolución moderna del árbol navideño tradicional. El secreto está en su diseño: una estructura plegable que permite desplegar árbol y decoración en pocos minutos. Y lo que es mejor: gracias a su estructura compacta, puede guardarse en casi cualquier rincón durante el resto del año. A diferencia de los modelos clásicos, los árboles de Navidad plegables no requieren montaje pieza a pieza. Basta con extender la base metálica, desplegar el cuerpo central -en muchos casos ya decorado e incluso con las luces integradas- y, en menos de dos minutos, el salón se transforma en un escenario festivo sin esfuerzo.

COMODIDAD Y ESPACIO, SUS GRANDES VENTAJAS

Entre sus principales ventajas destaca la rapidez de montaje y desmontaje, su facilidad de almacenamiento y su adaptación a espacios reducidos. Son ideales para pisos pequeños, segundas residencias o para quienes prefieren dedicar su tiempo a otras tareas navideñas. Además, al estar fabricados en materiales sintéticos ligeros, se mantienen como nuevos año tras año. Algunos modelos incluyen temporizador de luces o sistemas que permiten plegarlos sin retirar los adornos, de modo que cada temporada basta con abrirlo y encenderlo.

DÓNDE ENCONTRARLOS

Su disponibilidad en España es cada vez mayor. Grandes superficies y tiendas de decoración ofrecen versiones de diferentes alturas y estilos: desde los árboles verdes más clásicos hasta opciones minimalistas, nevadas o con efecto espiral. También pueden encontrarse fácilmente en tiendas online y plataformas de comercio electrónico con entrega rápida. Los precios dependen del tamaño, los materiales y el nivel de detalle -como la inclusión de luces o adornos-, y oscilan entre los 40 euros de los modelos más sencillos y los 160 de los más completos.

UNA RESPUESTA A LOS NUEVOS HÁBITOS

Detrás de su auge hay un cambio de costumbres. Los hogares son más pequeños, el espacio de almacenamiento escasea y el ritmo de vida deja menos tiempo para los preparativos. En ese contexto, el árbol de Navidad plegable se ha convertido en una solución práctica, moderna y visualmente atractiva, que mantiene el encanto navideño en formato exprés.